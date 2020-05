Nákup iPhonu na bazaru: 7 tipů, na co si dát pozor při nákupu iPhonu z druhé ruky

Ne každý uživatel jablečných zařízení musí nutně vlastnit ta nejnovější. Nejnovější zařízení od Applu jsou prakticky vždy určená opravdovým profesionálům, kteří je dokáží využít na 120 %. Ti uživatelé, kteří mají iPhone například jen na volání, telefonování a chatování tedy nepotřebují iPhone 11 Pro, ale postačí jim klidně nějaký iPhone 7 či třeba iPhone SE první generace. Vzhledem k tomu, že se tato starší zařízení již nevyrábějí, tak se je často vyplatí koupit použité, tedy z druhé ruky. To s sebou ale samozřejmě nese různé nástrahy, kterým se musíte vyhnout. Bohužel, i nadále je totiž svět plný podvodníků, kteří se vám mohou snažit vnutit nefunkční, rozbitý či třeba zablokovaný iPhone. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 7 tipů, na co si dát pozor při kupování iPhonu z druhé ruky.

Kde provést nákup?

Pokud se chystáte provést nákup nového iPhonu, tak musíte počítat s tím, že se chystáte vstoupit do tmy. Zařízení můžete klidně zakoupit přes váš oblíbený portál s inzeráty, avšak jde o to, že v případě klasických inzerátů vám určitou věc prodá pokaždé někdo jiný. Navíc k tomu nezískáte na použité zařízení záruku. Rozhodně si tedy dejte na čas s vybíráním toho pravého inzerátu a nevolejte na první inzerát, který se vám zobrazí. Osobně vám mohu doporučit náš Apple bazar, na kterém jsem prodal již několik jablečných zařízení a zároveň také jedno zakoupil. Ani zde vám však nemůžeme zaručit, že vše proběhne v pořádku – proto pamatujte, že byste nikdy neměli nikomu posílat peníze předem. Pokud se chcete veškerému nebezpečí vyvarovat, tak je na českém trhu k dispozici několik společností, které zprostředkovávají prodej použitých iPhonů – jedním z nich je například Mobil Pohotovost, se kterou mám taktéž velmi pozitivní zkušenosti. V tomto případě máte jistotu, že je zařízení 100% funkční, a navíc k tomu dostanete také záruku. Samozřejmě jsou zde ale zařízení dražší.

Kompletně smazaný iPhone

V případě, že jste se rozhodli pro nákup iPhonu z druhé ruky od nějaké osoby, tak byste se měli na schůzce přesvědčit o tom, že je zařízení kompletně smazáno, a že není vedeno na nějaký účet Apple ID. Kdyby totiž zařízení smazáno nebylo, tak by vám bylo k ničemu – nefungovalo by do té doby, dokud byste nezadali heslo k Apple ID původního majitele. To, že je iPhone smazaný, zjistíte v Nastavení, kde se nahoře musí v kolonce s profilem zobrazit možnost pro přihlášení.

Zkontrolujte si záruku a IMEI

Chystáte-li se zakoupit nějaký iPhone, tak byste si měli zkontrolovat záruku a IMEI. Záruku lze zkontrolovat jednoduše tak, že přejdete na stránku Ověření krytí od Applu. Zde poté zadáte do textového pole buď sériové číslo, anebo číslo IMEI zařízení. Tato data najdete v Nastavení -> Obecné -> Informace. Po zadání jednoho z čísel se vám zobrazí informace o tom, zdali je záruka platná, či nikoliv. Co se týče IMEI, tak se ještě můžete přesvědčit o tom, že zařízení není kradené. V České republice tak můžete učinit na stránkách Policie ČR, stačí klepnout na tento odkaz, a poté do textového pole zadat IMEI zařízení. Aplikace vám poté zobrazí, zdali zařízení je či není kradené.

Hardware je pořád důležitý

Když na nějakém inzertním portále objevíte inzerát, ve kterém někdo nabízí iPhone za skvělou cenu, tak se rozhodně neukvapujte k rychlému nákupu. Rozhodněte se, zdali je zařízení v inzerátu doopravdy to zařízení, které potřebujete, a které bude dostačovat vašim požadavkům. Pokud například hodně fotíte, tak je jasné, že vám nejspíše nebude dostačovat iPhone s 16 GB pamětí. Pokud zase rádi hrajete hry, tak musíte počítat s tím, že vám iPhone 5S či třeba 6 nemusí úplně po výkonové stránce dostačovat. Zkrátka a jednoduše, ujasněte si priority a popřemýšlejte nad tím, zdali vám bude zařízení vyhovovat, a zdali jej nebudete za pár měsíců muset opět obměnit.

Kondice baterie

S hardwarem jako takovým je samozřejmě spojená i baterie. Mnoho lidí si stále myslí, že je baterie hardwarovým komponentem, který v iPhonu vydrží několik dlouhých let. Pravdou je však opak, jelikož baterie je klasickým spotřebním produktem – to znamená, že postupným využíváním ztrácí své vlastnosti a je třeba ji vyměnit. Před několika lety jsme se v iOS konečně dočkali sekce v Nastavení, kde si maximální kapacitu baterie můžete nechat zobrazit, společně se stavem baterie. Stačí přejít do Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie, kde věnujte pozornost kolonce Maximální kapacita baterie. Pokud se zde nachází Servis, anebo je kapacita pod 80 %, tak bude nutné baterii dřív či později vyměnit. Níže poté naleznete info o tom, zdali zařízení běží na plný výkon, anebo zdali jej muselo kvůli špatné baterii snížit.

Známky poškození

V inzerátu věnujte pozornost fotografiím, které k němu prodejce přidá. Fotografie si dopodrobna nastudujte a snažte se najít veškeré nedokonalosti, které by vás v případě schůzky s prodejcem mohly zajímat. Na případné schůzce si poté známky poškození, mezi které mohou patřit například vrypy v šasi, poškrábaný displej a další, pořádně prohlédněte. Poté je už jen na vás, zdali potřebujete, aby byl iPhone ve 100% vizuální kondici, anebo vám pár ťukanců z boje nevadí. Každopádně berte v potaz, že poškozené zařízení má mnohdy menší cenu, než to plně funkční. Zároveň si zkontrolujte, že fungují veškeré systémové funkce – mezi ně patří například Touch ID či Face ID, reproduktor, mikrofon, sluchátko, hardwarová tlačítka, displej, fotoaparáty, nabíjecí konektor, bezdrátové nabíjení, Bluetooth, Wi-Fi, volání a další.

Mezi nejhorší poškození patří v případě elektroniky poškození vodou. Apple do každého iPhonu vkládá jakýsi zázračný papírek, který po kontaktu s vodou změní svou barvu z bílé na červenou. U určitých iPhonů jste schopni tento papírek vidět i bez toho, aniž byste zařízení rozebrali. Stačí, abyste vysunuli šuplík se SIM kartou, a poté do slotu posvítili. Na jedné straně těla se papírek může nacházet. Pokud je červený, tak dejte od zařízení ihned ruce pryč – bylo totiž v kontaktu s vodou. V opačném případě, tedy pokud je papírek bílý, tak je vše v pořádku.

Indikátory kontaktu s vodou:

Pozor na podvodníky

Už při vybírání inzerátu se snažte rozpoznat všechny možné podvodníky. Berte na vědomí, že vám v dnešní době nikdo nedá něco zadarmo a v případě, že objevíte inzerát, na kterém je cena za zařízení o několik tisíc korun nižší, než u podobných inzerátů, tak je na 100 % něco špatně. Podvodníka můžete rozeznat také tak, že využívá například ilustrační fotografie zařízení z internetu a nechce s vámi sdílet reálné fotografie. Na pozoru se mějte také v případě, že se v inzerátu nachází například jen dvě fotografie, které jsou navíc k tomu například rozmazané. Mezi podvodníky patří také prodejci, kteří v inzerátu zmiňují, že telefon prodávají kamarádovi či nějakému příslušníkovi rodiny. V neposlední řadě můžete podvodníka rozeznat tak, že po vás chce zaplatit předem ještě před tím, než jste měli vůbec šanci si kupované zařízení prohlédnout. Nezapomeňte, že nikdy byste neměli posílat nikomu peníze předem!