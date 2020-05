Serious Sam 4 dorazí už v létě

Společnosti Developer Digital a Croteam oznámily vydání čtvrtého dílu bezhlavé střílečky Serious Sam. Hra byla poprvé oznámena už v roce 2013, hráči tedy čekali pěkně dlouho. Serious Sam 4 vyjde v srpnu tohoto roku na Steam a Google Stadia. Současně s oznámením byla vypuštěna i čtyři videa, která naleznete pod odstavcem. Máme se na co těšit.