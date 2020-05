Koncem tohoto roku mají vyjít konzole nové generace. Už je znám výkon obou konzolí, u Xbox Series X Microsoftu pak i design. Co se týče designu u PlayStationu 5, Sony zatím mlčí. Nicméně se šušká, že k představení má dojít v horizontu několika týdnů. Xbox Series X se kvůli svému designu stal i terčem posměchu. V Sony doufají, že u jejich konzole to tak nebude. Kdyby PlayStation 5 vypadal jako v galerii pod tímto odstavce, zřejmě by se nikdo nezlobil. Líbil by se vám takový PlayStation 5?