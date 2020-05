Do YouTube míří novinka, která vám pomůže bojovat se závislostí na něm

Zatímco ještě před pár lety se mohla zdát závislost na smartphonech jako hudba velmi vzdálené budoucnosti, při pohledu na současnou společnost musí být prakticky každému jasné, že se s tímto problémem již ve velké míře potýká. Tuto skutečnost si naštěstí uvědomuje čím dál více technologických firem, které se snaží skrze své produkty se závislostí lidí na technologiích bojovat a to i přesto, že z ní de facto profitují. Jednou z nich je i YouTube, které v minulosti do své aplikace přidalo možnost upozornění na potřebnou pauzu a nyní do ní přidává další zajímavý prvek – konkrétně upozornění na to, že byste měli jít spát.

Známe to asi každý. Je večer, oči se nám klíží a my s posledních sil saháme ještě po telefonu a sjíždíme novinky na sociálních sítích a YouTube, přičemž na něm většinou celý den zakončujeme a v tom lepším případě u něj i usneme. V horším případě – když do aplikace zabředneme – sjíždíme video za videem a to klidně i do časných ranních hodin, což není pro naše fyzické i psychické zdraví rozhodně dobré. YouTube proto nyní přidává novinku ve formě nastavitelné notifikace, která vás upozorní na to, že máte jít spát. Její nastavení bude naprosto jednoduché. Zkrátka u ní jen vyplníte, v kolik hodin vás má upozornit a je hotovo. Jakmile daný čas nastane, notifikace se objeví a dá vám na výběr, co s načatým videem. Buď jej můžete dokoukat, okamžitě ukončit a nebo notifikaci zcela ignorovat a YouTube využívat dál. Je tedy jen na vás, co pro vás bude v danou chvíli tím nejlepším řešením.

Novinka dorazila na YouTube zcela v tichosti a to jak na jeho androidí aplikaci, tak i do iOS. Jak je však bohužel již zvykem, rozšiřování updatu, který novinku přináší, má YouTube rozfázované a kvůli tomu je tak možné, že jej ještě nemáte k dispozici. Ani my jsme jej v době psaní tohoto článku na redakčních iPhonech neměli.