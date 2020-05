Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete z vašeho iPhonu (či iPadu) jednoduše a rychle smazat fotografie? Do této situace se můžete dostat například tehdy, kdy chcete ve vašem iPhonu jednoduše uvolnit místo poté, co si veškeré fotografie přesunete do počítače, anebo třeba tehdy, kdy chcete jednoduše z nějakého důvodu smazat všechny vaše vzpomínky na nějaké těžké období a začít od znova. V iOS a iPadOS sice existuje jednoduché gesto, které můžete pro označení a následné odstranění vícero fotek využít. Pokud však máte v galerii několik tisíc fotek, tak může označování strašně dlouho. Pojďme se tedy společně podívat, jakým způsobem můžete pár kliknutími všechny fotografie ve Fotkách smazat.

Jak na iPhone jednoduše smazat všechny fotky v galerii

Bohužel, v iOS či iPadOS neexistuje v nativní aplikaci Fotky žádná možnost, pomocí které byste mohli všechny fotografie v galerii najednou odstranit. Proto v tomto případě musíte stáhnout aplikaci, která tohle dokáže. Může se zdát, že se jedná o jednoduchý úkon, který by měla umět vykonat prakticky každá aplikace, ale opak je pravdou. Trvalo mi dlouhou dobu, než jsem našel aplikaci, jenž by tento úkon dokázala. Naštěstí jsem však byl úspěšný a podařilo se mi najít aplikaci s názvem Clean Photo & Video Master, ve které lze odstranění všech položek z Fotek provést. Aplikaci můžete jednoduše stáhnout zdarma z App Storu pomocí tohoto odkazu. Po stažení se ocitnete na hlavní stránce, kde stačí prvně klepnout na položku Photos. Poté vpravo nahoře klepněte na Select All, a poté na ikonu koše, čímž dojde k odstranění fotografií. Stejně to poté udělejte i se všemi videy.

Tímto se všechny fotky a videa přesunou do sekce Nedávno smazané, kterou najdete v aplikaci Fotky. Zde stačí do této sekce přejít a klepnout vpravo nahoře na Vybrat, a poté vlevo dole na Smazat vše. Tuto akci poté stačí potvrdit. Pokud jste se tímto způsobem rozhodli pro smazání veškerých fotografií, tak berte na vědomí, že se jedná o vcelku složitý proces. Pokud se vám tedy odstranění všech fotek neprojeví a i nadále je v Nedávno smazaných uvidíte, tak restartujte zařízení a popřípadě několik hodin počkejte. Ke smazání by mělo postupně dojít automaticky.