Jak otevřít odkaz z Facebooku, Twitteru či Instagramu v Safari

Kromě toho, že si na sociálních sítích můžete prohlížet různé příspěvky či fotografie od vašich přátel či uživatelů, které sledujete, tak lze v jejich aplikacích otevřít například i odkazy. Bohužel, v rámci iOS či iPadOS se každý odkaz, který otevřete v rámci aplikace sociální sítě, otevře v prohlížeči, který je vestavěný v aplikaci a nikoliv v Safari. I když se to na první pohled může zdát jako dobré řešení, tak je opak pravdou. Uživatelé jsou často zvyklí na svůj výchozí prohlížeč, takže ten z aplikace nemusí umět využívat. Nejhorší však je, že v prohlížečích sociálních sítí nelze provádět určité akce – například přidání události do kalendáře, anebo třeba stahování souborů. Pojďme se proto společně podívat na to, jak lze v aplikacích Facebook, Twitter a Instagram otevřít odkaz v nativní prohlížeči Safari.

Jak otevřít odkaz z Facebooku v Safari

Pokud chcete otevřít odkaz z Facebooku (či Messengeru) v Safari, tak je postup jednoduchý. Na vašem iPhonu či iPadu jednoduše otevřete určitý odkaz a počkejte, dokud nedojde k jeho načtení. Poté v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Otevřít v Safari. Odkaz se poté otevře v novém panelu nativního prohlížeče Safari. Jakmile si určitou stránku prohlédnete, tak se můžete vrátit zpět do aplikace a podokno s prohlížečem aplikace pomocí křížku vlevo nahoře zavřít.

Jak otevřít odkaz z Twitteru v Safari

V případě Twitteru je postup velmi podobný. Pokud na Twitteru otevřete nějaký odkaz, tak pro otevření v Safari stačí, abyste v pravém dolním rohu klepnuli na ikonu Safari. Jakmile na ni kliknete, tak se odkaz, ve kterém jste se nacházeli, otevře v novém panelu v nativním prohlížeči Safari. Jakmile si stránku v Safari prohlédnete, tak se stačí vrátit do aplikace Twitter a vlevo nahoře klepnout na Hotovo, čímž prohlížeč Twitteru opustíte.

Jak otevřít odkaz z Instagramu v Safari

Chcete-li otevřít odkaz z Instagramu v nativním prohlížeči Safari, tak je opět nutné, abyste prvně na této sociální síti nějaký odkaz otevřeli. Po otevření a načtení webové stránky klepněte vpravo nahoře na ikonu tří teček. Poté se ve spodní části obrazovky objeví menu se třemi položkami, kde klepněte na možnost Otevřít v Safari. I v tomto případě dojde k otevření odkazu v novém panelu Safari. Jakmile budete mít odkaz prohlédnutý, tak se stačí vrátit zpět do aplikace Instagram a klepnout na křížek vlevo nahoře, čímž se odkaz zavře.