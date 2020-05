Jak na Macu v Mailu vložit do podpisu obrázek

Pokud patříte mezi uživatele nativní aplikace Mail na vašem Macu, tak zbystřete. Pokud posíláte e-mailové zprávy často, tak máte zajisté nastavený podpis – to je jakási patička e-mailové zprávy, ve které se může nacházet vámi zvolený text. Nejčastěji zde najdete jméno, kontakt a popřípadě také obrázek či logo firmy, kterou zastupujete. Pravdou však bohužel v případě nativní aplikace Mail je, že si do podpisu nemůžete vložit HTML kód, tudíž nemůžete využít například odkazů, vložení obrázků, apod. Zatímco většina e-mailových klientů tuto možnost má, tak v případě nativního Mailu tato možnost neexistuje. I přesto však existuje jakási „oklika“, díky které lze do podpisu obrázek vložit. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu v aplikaci Mail vložit do podpisu obrázek

Pokud chcete do vašeho podpisu v aplikaci Mail na Macu vložit obrázek, tak je prvně nutné, abyste si jej nachystali. Nutno podotknout, že po vložení obrázku do podpisu nelze jeho velikost měnit, a proto je dosti možné, že budete podpis tvořit hned několikrát. Osobně mám šířku obrázku v podpisu stanovenou na 200 pixelů, což by vám mohlo pomoci. Jakmile budete mít obrázek připraven, tak otevřete aplikaci Mail, a poté vlevo nahoře klepněte na záložku Mail. Z menu, které se objeví, poté rozklikněte možnost Předvolby… Tímto se otevře nové okno, ve kterém se v horním menu přesuňte do sekce Podpis. Poté si zvolte účet, ke kterému chcete podpis přiřadit, a pak dole klepněte na ikonu +, čímž dojde k přidání nového podpisu. Po přidání nového podpisu si do textového pole vložte text, který se v popisu má nacházet, a vytvořte si místo na obrázek. Obrázek poté do tohoto textového pole na konkrétní pozici jednoduše vložte, a to prostým přetažením z plochy či nějaké složky. Pokud vám velikost obrázku vyhovuje, tak okna zavřete, v opačném případě obrázek odstraňte, změňte jeho velikost a stejným způsobem jej do podpisu opět vložte.

Někteří uživatelé se mohou domnívat, že v podpisu nelze například ani formátovat text, či jej převést na odkaz. Pravdou je, že tato možnost existuje, je však ale v aplikaci umístěna velmi nešťastně a většina uživatelů si jí rozhodně nevšimne. Pokud chcete nějaký text formátovat, tak si jej v okně podpisu prvně označte, a poté v horní liště klepněte na záložku Formát, kde si můžete nastavit kromě formátování například také barvu, zarovnání, či třeba převod na odkaz.