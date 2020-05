Do vesmíru zamířil bezpilotní vojenský raketoplán

Před pár dny vynesla raketa Atlas V do vesmíru bezpilotní raketoplán. To by samo o sobě nebylo nikterak zajímavé. Start ovšem způsobil řadu otázek, jelikož cíle této mise jsou tajné. Bezpilotní „miniraketoplán“ X-37B má na délku 8,9 metrů, rozpětí křídel 4,55 metru a výšku 2,9 metru. Na start se můžete podívat v odkazu pod tímto odstavcem.