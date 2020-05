Na Zemi dopadl obrovský kus čínské rakety

Včera se do do oceánu zřítil čtvrtý největší kus vesmírného odpadu v dějinách, který měl hmotnost okolo 18 tun. Jednalo se o část čínské rakety Long March 5B, kus dopadl k západnímu pobřeží Afriky. Předvídání dopadu podobného vesmírného odpadu je velmi problematické. V potaz byly brány scénáře, které počítaly s dopadem k Africe, Austrálii a USA. Byť by podobný kus mohl napáchat velké škody, šance, že by dopadl do obydlené oblasti, byly prý velmi malé.

Updated SpaceTrack reentry prediction for CZ-5B core stage: between 1330 UTC and 1730 UTC May 11. Orbit is 139 x 162 km. Potential reentry zones include Australia, USA, Africa, and lots of ocean. pic.twitter.com/0kkNsaHfH1 — Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020