SpaceX zřejmě vypomůže NASA ve vynesení vesmírné stanice

NASA má v plánu vyslat do vesmíru stanici Gatweay, jež by měla obíhat naši přirozenou družici. Stát by se tak mělo už za 3 roky. Kvůli její velikosti bylo v plánu dopravit ji do kosmu po dvou částech, jak se ale zdá, přispěchá na pomoc SpaceX. Vyslání dvou modulů by prý bylo nákladně a riskantní. Pomůže tedy údajně SpaceX se svými raketami Falcon Heavy a Gateway bude vyslána do vesmíru v jednom kuse.

NASA says a decision to integrate the first two modules for the Gateway on the ground — instead of lunar orbit — was driven by larger payload fairings in development for commercial rockets, such as SpaceX’s Falcon Heavy. https://t.co/PKBQCAFbsS pic.twitter.com/cUCudiSz0G

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 6, 2020