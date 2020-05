Čína v rámci záměru vybudování vesmírné stanice na oběžné dráze Země vyslal včera do vesmíru testovací raketu zvanou Čchang-čeng 5B (v překladu „Dlouhý pochod“). Jednalo se o let bez posádky, nicméně v budoucnu by měla zvládnout dopravit do kosmu až 6 astronautů. Čínský vesmírný program se rychle vyvíjí. Jedním z plánů je v budoucích desetiletích rovněž přistát na Marsu.