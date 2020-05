QR kódy byly vůbec poprvé využity již v roce 1994, a to v jedné japonské automobilce. Odtud se QR kódy dále rozšířily, a poté se v roce 2000 staly standardem ISO 18004. To znamená, že QR kódy jsou tady s námi již prakticky 26 dlouhých let. I přesto však mnoho uživatelů neví, jak je lze v iOS skenovat. V případě Androidu jsou totiž k dispozici různé nativní aplikace pro skenování QR kódů, popřípadě si je můžete stáhnout na Google Play. V iOS se však žádné nativní aplikace pro skenování QR kódů nedočkáme… anebo ano? Pokud chcete zjistit, jak můžete na iPhonu (a také iPadu) skenovat QR kódy bez nutnosti stahování aplikací třetí strany, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na iPhone skenovat QR kódy

Pokud si myslíte, že v iOS neexistuje žádná nativní aplikace pro skenování QR kódů, tak se šeredně mýlíte. Apple by šel sám proti sobě, kdyby do systémů čtečku QR kódů nezabudoval. Tato čtečka se tak nachází v aplikaci, kterou používáte velmi často, avšak pouze o její schopnosti číst QR kódy dost možná nevíte. Tato aplikace nese název Fotoaparát – ano, to je přesně ta aplikace, díky které můžete fotit fotografie na vašem zařízení. Pokud v rámci aplikace Fotoaparát chcete QR kódy naskenovat, tak je postup doopravdy velmi jednoduchý – stačí vaše zařízení na QR kód nasměrovat. Jakmile tak učiníte a Fotoaparát QR kód rozpozná, tak se vám v horní části obrazovky zobrazí notifikace. Ta vám zobrazí informace o tom, co QR kód dělá, a zároveň po klepnutí na tuto notifikaci můžete provést akci, na kterou je QR kód naprogramován (přidání kontaktu, přesun na webovou stránku, atd.).

Pokud vám skenování a čtení QR kódů v aplikaci Fotoaparát nefunguje, tak tuto funkci máte deaktivovanou. V tomto případě stačí přejít do Nastavení -> Fotoaparát, kde aktivujte funkci Skenovat QR kódy. Někteří uživatelé by mohli namítat, že funkce Fotoaparátu jsou pro čtení QR kódů velmi omezené. Osobně však zastávám názor toho, že pro čtení a skenování QR kódů nepotřebujete žádnou speciální aplikaci. Pokud byste si i přesto chtěli nějakou „skenovací“ QR aplikaci stáhnout, tak tak můžete učinit v App Storu. Těchto aplikací jsou k dispozici mraky a stačí si vybrat tu, která vám bude nejvíce vyhovovat. Doporučit mohu například aplikace Qr Code Scanner, kde kromě skenování můžete QR kódy i vytvářet.