Applu unikly další snímky z iOS 14

Není tomu tak dlouho, co Applu unikla interní beta verze iOS 14, ve které testoval novinky určené pro tento systém. Přestože jsme jich již díky šikovným vývojářům viděli s předstihem obrovské množství, jelikož bylo spoustu z nich možné vytáhnout z kódu bety, některé novinky na odhalení stále čekají. Jednou z nich byly i QR kódy, které by měly hrát prim u jedné z nejzajímavějších novinek systému – konkrétně AR aplikace, která by měla dostat oblibu ARKitu na zcela novou úroveň. Právě tyto QR kódy, respektive jejich snímky, nyní unikly na veřejnost.

O snímky QR kódů z iOS 14 se podělil vývojář Josh Constine, který dříve spolupracoval s portálem TechCrunch. Tomu se do rukou dostalo konkrétně šest QR kódu, které si můžete prohlédnout na boku tohoto odstavce. Jak můžete sami vidět, svým designem se od klasických QR kódů více či méně liší, avšak z hlediska funkčnosti by je měly kopírovat. Jejich oskenováním přes příslušnou aplikaci by totiž měly spouštět nejrůznější aplikace či webové stránky a usnadnit tak uživatelům jejich hledání. Jednou z nich by měla být třeba i oficiální stránka Starbucks nabízející registraci do klubu, ze které by měly pramenit budoucí výhody. Kvůli tomu proto mnozí vývojáři předpovídají, že se Apple chystá právě ze Starbucksem navázat určité partnerství. Poměrně zajímavé je, že některé kódy lze využít již nyní, avšak je vcelku pravděpodobné, že jejich směr vede zatím špatně a po představení iOS 14 se změní na správný.

Chystaná AR aplikace, která bude s kódy spolupracovat, je interně označovaná jako Gobi a z dosavadních informací se zdá, že toho víc než práci s QR kódy nezvládne. Dá se proto předpokládat, že její skenování bude určitým způsobem ozvláštněno, aby aplikace de facto jen nekopírovala funkce fotoaparátu. S čím přesně dorazí navíc je nicméně v tuto chvíli nejasné. V uplynulých týdnech se sice spekulovalo nad tím, zda do ní Apple neintegruje vyhledávač jeho lokalizátoru, avšak nyní se zdá, že ten bude možné vyhledávat klasicky přes aplikaci Najít, přesněji pak přes speciální AR sekci, která má do ní přibýt a která bude kromě obrazové složky disponovat i zvukovými upozorněními či vibracemi. Co vše si pro nás Apple v rámci iOS 14 nachystal se nicméně dozvíme už zhruba za měsíc na WWDC.