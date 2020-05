Získejte UV sterilizér s bezdrátovou nabíječkou, čističku vzduchu či antibakteriální sprej na displeje za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká ultimátních UV sterilizéru s bezdrátovou nabíječku, čističku vzduchu a antibakteriálního spreje, které můžete nyní získat za bekonkurenční ceny. Slevu získáte po zadání slevového kódu tf1752020 do pole pro slevový kód.

Zkopírovat

UV sterilizér s Qi nabíjením FIXED

Slovo dezinfekce je v posledních měsících kvůli současné situaci ve světě skloňuje častěji, než kdy dříve a to i ve spojení s mobilními telefony. Ty má naprostá většina z nás v ruce značnou část dne, kvůli čemuž jsou jejich povrchy semeništěm nejrůznějších virů a bakterií. Určitě proto není na škodu věnovat očištění jejich povrchu náležitou péči. Tu svým telefonům dopřejete například pomocí UV sterilizéru od FIXED, který kromě čištění telefon bezdrátově nabije. Dle výrobce je schopen zničit 99,99 % mikroorganismů, přičemž dezinfekce probíhá ze všech stran.

Běžná cena sterilizéru je 1490 korun, díky slevovému kódu tf1752020 jej však můžete získat za 1190 korun.

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Chcete si doma či v kanceláři dopřát co možná nejčistší vzduch? Pak by vás mohla zaujmout čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H. Vzduch čistí přes HEPA filtr, který má účinnost filtrace více než 99,97 %. To jinými slovy znamená, že filtrem neprojdou částice větší než 0,3 μm, což je rozhodně skvělé. U čističky ale potěší například i možnost správy přes aplikace, senzory pro kontrolu kvality vzduchu, teploty či vlhkosti nebo nejrůznější režimy, díky kterým si lze čističku skvěle přizpůsobit.

Běžná cena čističky vzduchu je 3690 korun, díky slevovému kódu tf1752020 ji však můžete získat za 3190 korun.

Fotogalerie cisticka vzduchu 1 cisticka vzduchu 2 cisticka vzduchu 3 cisticka vzduchu 4 +2 Fotek cisticka vzduchu 5 Vstoupit do galerie

PanzerGlass Spray Twice A Day

Dezinfekční spreje nemusíte používat jen na ruce. Dánská společnost PanzerGlass totiž nedávno představila dezinfekční antibakteriální sprej pro smartphony. Ten zahubí 99,999 % bakterií na displejích, díky čemuž sníží rizika nejrůznějších nákaz, což ostatně potvrdily i testy podle norem ISO EN 1276. Sprej je navíc bez parfému, amoniaku, toxických látek, alkoholu nebo parabenů, díky čemuž v žádném případě displej telefonu nepoškodí.

Běžná cena 100ml spreje PanzerGlass Spray Twice A Day je 449 korun, díky slevovému kódu tf1752020 jej však můžete získat za 314 korun.

Běžná cena 30ml spreje PanzerGlass Spray Twice A Day je 349 korun, díky slevovému kódu tf1752020 jej však můžete získat za 244 korun.

Běžná cena 8ml spreje PanzerGlass Spray Twice A Day je 249 korun, díky slevovému kódu tf1752020 jej však můžete získat za 174 korun.