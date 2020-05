Zombie her není nikdy dost. Jedna další zajímavá brzy dorazí na iPhony

Poctivých AAA her je na mobilní zařízení i v dnešní době minimum a jen málokteré z nich se mohou chlubit nadstandardní kvalitou. Naštěstí tu ale stále máme herní veterány jako je Bill Wang a David Brevik, kteří si na jednotnost svých her potrpí a když už něco vydají, tak rovnou na všechny platformy a bez jakýchkoliv skrupulí. Ku příležitosti vytvoření nového studia Skystone Games se tito dva nadaní tvůrci rozhodli neotálet a oznámili zombie survival hříčku Undying, která si to zamíří i na mobilní zařízení a nabídne kvalitu srovnatelnou s konzolovými tituly.

Pokud vás již omrzely obyčejné a nepříliš originální zombie hry, kterých je na iOS přehršel, a pokukujete po něčem novém a osvěžujícím, máme pro vás dobrou zprávu. Dva legendární tvůrci a proslulé duo herního průmyslu, vývojáři Bill Wang a David Brevik, totiž spojili síly a založili nové studio Skystone Games, které má produkovat hry pro takřka všechny platformy a zároveň zachová jejich celistvost a stejnou kvalitu nehledě na to, zda hrajete s gamepadem na PlayStationu 4, nebo s telefonem v ruce. Ku této příležitosti zároveň tvůrci oznámili rovnou dva nové tituly, a to kooperační hříčku Spaceline Crew, která však dorazí zpočátku pouze na PC a konzole, a příběhovou zombie survival hru Undying.

Ta si to zamíří kromě stolních platforem i na Nintendo Switch a mobilní zařízení, a ač by se vzhledem k vizuálu mohlo zdát, že se jedná o další z řady standardních her tohoto žánru, opak je pravdou. Undying mělo být dokonce součástí GDC v rámci akce ID@Xbox, avšak tato událost kvůli pandemii koronaviru padla, a tak se vývojáři prezentují tímto způsobem. Tak či onak, v této nové a odvážné hře se ujmeme role matky, která přežívá se svým dítětem v apokalyptickém světě a snaží se vyhýbat hordám zombie. Nakonec je však přesto pokousána a zatímco sama bojuje s infekcí a postupnou přeměnou, učí svého syna jak v krutém světě přežít. Pokud jste tedy ronili slzy při první epizodě The Walking Dead s Clementine, Undying spustí rovnou vodopád. Uvidíme, zda se nadaným tvůrcům podaří zachytit emocionální esenci. Rozhodně se však máme na co těšit a brzy údajně titul zamíří do Early Access na Steamu, tudíž iOS a Android budou krátce nato následovat.