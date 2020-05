Apple ulovil pro svou Apple TV+ další zvučné jméno filmového světa

Společnost Apple pro svou streamovací službu  TV+ i nadále připravuje nový obsah. V nedávné době navázala s firmou spolupráci režisérka Sofia Coppola. Ta se pro účely  TV+ ujme tvorby nového seriálu – bude se jednat o adaptaci románu Edith Wharton Místní zvyk (Custom of the Country) z roku 1913. Sofia Coppola se až dosud věnovala režijní filmové tvorbě – na svém kontě má například snímky Smrt panen, Ztraceno v překladu, Bling Ring nebo Oklamaný. Adaptace románu Edith Wharton tak bude jejím prvním seriálovým počinem.

Román Místní zvyk vypráví o dívce jménem Undine Spragg, která z amerického středozápadu přesídlí i se svou rodinou do New York City. Krásná, naivní a ambiciózní Undine se zde setkává se začínajícím básníkem Ralpem Marvellem, který pochází ze staré newyorské rodiny. Undine se snaží co nejlépe zapadnout do místní společnosti, a její prosté soužití s Ralphem ji neuspokojuje. Její vlastní nespokojenost nakonec vyústí v rozvod, po kterém se Undine stěhuje do Paříže. Zde se ale začíná opakovat tentýž příběh, jen s jiným mužem. Undine je natolik zaujatá svou představou o vlastním ideálním životě, že si vůbec neuvědomuje, jak svou honbou za snem ničí životy všech okolo. „Undine Spragg je mojí oblíbenou literární antihrdinkou,“ přiznala režisérka Sofia Coppola. Ta se kromě režie a scénáře ke zmíněnému seriálu ujme také režie snímku On the Rocks. Film je také určen pro streamovací službu  TV+ a zahrají si v něm Bill Murray a Rashida Jones. Apple nedávno navázal spolupráci také se scenáristkou a producentkou Annie Weisman. Ta se bude pro službu  TV+ podílet na tvorbě seriálu Physical s Rose Byrne v hlavní roli.