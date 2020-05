Kdo nehrál na PlayStationu 1 Tony Hawk’s Pro Skater, jako by nebyl. Žijeme v době, kdy jsou moderní remastery starých her. Ke slovu se tedy dostane i první a druhý díl Tony Hawk’s Pro Skater, a to už 4. září na Xbox One, PlayStation 4 a PC. Na parádní trailer se můžete podívat v odkazu pod článkem.