Nová Magic Keyboard pro iPady má problém s nabíječkami třetích stran

Přestože si klávesnice Magic Keyboard pro iPady odbyla premiéru teprve nedávno a ještě kratší časový úsek nás dělí od spuštění jejích prodejů, už nyní se těší mezi uživateli velké oblibě. Vzhledem k jejím vlastnostem se však není ani čemu divit. Nabízí elegantní design, celou řadu unikátních funkcí, nadčasovou konstrukci a především perfektní podporu, kterou může nabídnout jen Apple. Zcela dokonalá však Magic Keyboard není. Jak se totiž zdá, ne zcela dobře si rozumí s nabíječkami jiných výrobců než Apple.

Pokud pokukujete po nové jablečné Magic Keyboard a chcete svůj iPad obohatit o zcela nový způsob používání, rozhodně doporučujeme po klávesnici sáhnout. Přesto byste však měli vědět několik drobných detailů, které by vám zprvu mohly zážitek pořádně pokazit. Zřejmě tím nejnepříjemnějším je nepodpora nabíjecích USB-C kabelů z dílny výrobců třetích stran. Vyplývá to alespoň z diskuzních fór, na kterých se čím dál častěji objevují nářky, že klávesnice nereaguje na žádnou jinou nabíječku a kabel než tu od Applu. Podle dostupných informací se však nejedná o úmysl ze strany Applu, nýbrž o chybu produktu, kterou se pokusí Apple zcela určitě v brzké době odstranit. Otázkou nicméně je, jak se mu to podaří. Všechny majitele klávesnice totiž problém netrápí.

Uživatelé, kteří se s problémem setkali, dle svých slov již Apple kontaktovali, přičemž ten pro vadné klávesnice poslal kurýry a nyní je důkladně zkoumá, aby mohl nedostatky odstranit. Nezbývá tedy než doufat, že se mu podaří problém napravit v co nejkratším časovém horizontu a zejména pak, že se projeví u naprostá minimálního počtu klávesnic. Pokud byste se s podobným problémem setkali i vy, neváhejte a klávesnici reklamujte. Výměna by měla být bezproblémová.