Konec spekulací. 2K vydalo trailer na trilogii Mafie

Už delší dobu se spekuluje nad možnými remastery Mafie. Klidně vody podráždily i údaje korejské ratingové společnosti, která pravidelně uděluje hrám věková doporučení. V minulých týdnech a měsících tímto procesem prošly všechny tři díly Mafie. Dnes už je jasné, že se něco chystá. Web Mafie láká na trailer trilogie a aktualizace se dočkaly i facebookové stránky. Těžko říct, co přesně se chystá. Ve velkém se hovořilo o remasterech prvních dvou dílů a kompletní Mafii 3 i se všemi DLC. Následné zprávy ale remaster prvního dílu dementovaly. Vše ale byly pouze spekulace, nyní je hlavní jediné datum, a to 19. května. To se totiž dozvím více.