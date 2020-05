Apple vydal nový firmware pro AirPods 2. generace, takto jej můžete nainstalovat

Minulý týden vypustil Apple do světa nový firmware pro svá sluchátka AirPods Pro, který u nich měl opravit některé neduhy, na které si uživatelé v uplynulých měsících nejčastěji stěžovali. Na tento krok navázal dnes v noci vydáním dalšího firmwaru, který je tentokrát určen pro AirPods 2. generace.

Nový firmware pro AirPods 2. generace nese označení 2D15 a pro některé jablíčkáře není tak úplně neznámým. Jedná se totiž o firmware, který Apple nedávno nahrál do AirPods určených pro reklamační výměny, z čehož se stala na pár dní velmi slušná aférka. Jelikož nejsou AirPods s různými firmwary kompatibilní, Apple de facto touto chybou vyřadil sluchátka uživatelů z provozu. To však nyní vehementně nahrazuje právě jeho uvolněním. Co vše se v něm objeví nového není v tuto chvíli jasné, jelikož poznámky k aktualizaci u něj Apple nevydává. Dá se však očekávat, že je jako již tradičně zaměřen na opravy drobných chyb, které mohly kvality produktu snižovat.

Instalace firmware do AirPods je naprosto jednoduchá, jelikož probíhá automaticky. Sluchátka stačí jen připojit k telefonu a počkat, než se úkon provede, což je zpravidla záležitostí několika málo vteřin. Kontrolu firmwaru lze provést přes iPhone v Nastavení – Obecné – Informace, ve kterých se po připojení AirPods objeví jím věnovaná kolonka ukrývající mimo jiné právě firmware. Pokud by se vám z nějakého důvodu update nedařil nainstalovat, zkuste sluchátka nabít a několikrát připojit a odpojit.