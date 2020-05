7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (13. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Určitě jste se již někdy ocitli v situaci, kdy jste si od všeho potřebovali dát pauzu a uvolnili se. V tomto směru vám dokáže pomoci aplikace Break App, ke které přistoupíte přímo z horního menu baru. Jednoduše vám stačí na appku klepnout, zvolit, kolik minut si budete chtít oddechnout od práce a můžete se rovnou vrhnout do relaxace, čtení článku a dalších uvolňujících aktivit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Break App 3 Aplikace se slevou-Break App 2 Aplikace se slevou-Break App 1 Vstoupit do galerie

Pro efektivní práci a co možná nejvyšší produktivitu je velice důležité, abyste měli k dispozici kvalitní kancelářský balíček. Tím se může pohodlně stát LibreOffice Vanilla, který vám poskytne textový procesor Writer, tabulkový procesor Calc, nástroj pro tvorbu prezentací Impress, program pro tvorbu vektorové grafiky a diagramů Draw, aplikaci pro správu databází Base a řešení pro práci se vzorci Math.

Původní cena: 549 Kč (449 Kč)

Aplikace ContactPage Pro vám v jednoduchosti a rychlosti umožní vytvářet profesionální kontaktní listy, do kterých si můžete vepsat libovolný text. S pomocí tohoto nástroje se tak můžete pustit do tvorby obrázkových katalogů, fotoknih a řady dalších. Vaši výslednou práci můžete následně exportovat ve formátu PDF a samozřejmě nechybí možnost vodoznaku.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-ContactPage Pro 1 Aplikace se slevou-ContactPage Pro 4 Aplikace se slevou-ContactPage Pro 3 Aplikace se slevou-ContactPage Pro 2 Vstoupit do galerie

Jestliže pro svou pracovní plochu hledáte nějakou zajímavou změnu, možná by vás mohla zaujmout aplikace ClockDesk. Ta vám totiž nad vaši tapetu integruje klasické hodiny a umožní vám vaši tapetu například lehce rozmazat. S pomocí tohoto nástroje tak můžete rozlišit například váš pracovní mód od klasického používání Macu, což se může náramně hodit.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-ClockDesk 1 Aplikace se slevou-ClockDesk 3 Aplikace se slevou-ClockDesk 2 Vstoupit do galerie

Pokud při své práci častokrát kopírujete ty nejrůznější texty a obrázky, určitě se vám již někdy stalo, že jste se zrovna ztratili v tom, co máte zrovna zkopírováno ve schránce. S tímto vám dokáže pomoci aplikace Clipboards, která neustále monitoruje vaši schránku a ukládá její historii. Díky tomu se můžete například vrátit k předchozím záznamům a mít nad nimi perfektní kontrolu.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Clipboards 1 Aplikace se slevou – Clipboards 2 Aplikace se slevou – Clipboards 4 Aplikace se slevou – Clipboards 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – Clipboards 5 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název hry napovídá, Ultimate Racing 2D vám na váš Mac přinese perfektní závodní zážitek z 2D pohledu. V rámci této hry na vás čeká nadupaný kariérní mód, ve kterém se budete moci utkat s řadou ostatních jezdců. Za zmínku také určitě stojí režim pro více hráčů, rozsáhlé možnosti, spousta vozidel a více než 50 tratí.

Původní cena: 9,99 € (4,99 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Ultimate Racing 2D 5 Aplikace se slevou-Ultimate Racing 2D 4 Aplikace se slevou-Ultimate Racing 2D 3 Aplikace se slevou-Ultimate Racing 2D 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Ultimate Racing 2D 1 Vstoupit do galerie

Ve hře Farm Together na vás doslova čeká jedinečný farmářský zážitek. Vžijete se totiž do role farmáře a začnete kompletně od píky. Vaším úkolem samozřejmě bude, abyste vybudovali co možná nejlepší a rozsáhlou farmu. Nebude to ale jen tak. Budete se totiž muset starat o váš dobytek, zajišťovat potravu, plnit různé úkoly a zkrátka se plně zhostit zmiňované role farmáře.

Původní cena: 19,99 € (13,99 €)