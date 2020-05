Přidejte si LsA na plochu, do RSS čtečky a do záložek, aby vám neunikly žádné novinky

Magazín Letem světem Applem je tady pro naše věrné čtenáře již nějaký ten pátek (rok). Pokud i nadále patříte mezi naše věrné čtenáře a zároveň patříte mezi zaryté fanoušky Applu, tak si nemůžete nechat ujít byť jen jednu jedinou novinku, která se okolo kalifornského giganta mihne. Existuje hned několik způsobů, pomocí kterých můžete k magazínu Letem světem Applem získat rychlý přístup. My se v tomto článku podíváme na tři hlavní z nich, a to přidání na plochu (iOS i macOS), přidání do RSS čtečky a do záložek.

Přidání na plochu

Pokud si chcete přidat magazín Letem světem Applem na plochu, tak tak můžete učinit jak na iPhonu či iPadu, tak na macOS zařízení. V tom prvním případě, tedy na iPhonu či iPadu, přejděte na stránky https://www.letemsvetemapplem.eu/, kde v dolní části obrazovky klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou). Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Přidat na plochu. V novém okně už si jen stačí ikonku pojmenovat, a poté klepnout na Přidat. Tímto se LsA zobrazí přímo na vaší ploše. Opakovaně to můžete samozřejmě udělat i s naším bazarem https://www.letemsvetemapplem.eu/bazar/, anebo fórem https://www.letemsvetemapplem.eu/forum/.

V případě, že si chcete přidat stránky LsA na plochu vašeho macOS zařízení, tak opět přejděte na stránky https://www.letemsvetemapplem.eu/. Poté si okno Safari zmenšete, chytněte v něm letemsvetemapplem.eu v adresním řádku a přesuňte jej směrem na plochu. Tímto se vám odkaz ze Safari objeví na ploše, odkud k němu budete mít rychlý přístup. Stejným způsobem si můžete na Macu LsA přidat i do Docku, konkrétně do jeho pravé části. Stačí do něj přetáhnout adresní řádek.

Přidání do RSS čtečky

Pokud patříte mezi uživatele RSS čteček, a to jak na Macu, tak klidně na iPhonu, tak byste měli vědět, že i magazín LsA má svůj vlastní RSS feed. Mnoho uživatelů již považuje RSS čtečky za mrtvé, avšak opak je pravdou – stále se jedná o spolehlivou (ne-li nejspolehlivější) možnost, díky které můžete být v obraze v rámci všech vašich oblíbených webových stránek. Přidání nového RSS feedu se u různých aplikací liší a každý uživatel má svou oblíbenou RSS aplikaci. V tomto případě vám zde tedy mohu jen poskytnout adresu RSS feedu, který si stačí do vaší aplikace přidat – letemsvetemapplem.eu/feed.

Přidání do záložek

Chcete mít Letem světem Applem po ruce vždy, když zapnete Safari? Pokud ano, tak si nás můžete přidat do oblíbených záložek. Postup je v tomto případě velmi jednoduchý. Chcete-li si LsA přidat do záložek na Macu, tak stačí, abyste se přesunuli na stránky https://www.letemsvetemapplem.eu/. Poté vpravo nahoře klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou) a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Přidat záložku. Poté si v novém okně nastavte, jak a kam se má záložka uložit. Tímto jste si úspěšně přidali záložku LsA na vaše macOS zařízení. Stejně to můžete udělat i s naším bazarem či fórem.

Pokud si chcete LsA přidat do záložek na iPhonu či iPadu, tak se přesuňte do Safari a otevřete webovou stránku https://www.letemsvetemapplem.eu/. Poté stačí ve spodní části obrazovky klepnout na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou), kde z menu vyberte možnost Přidat do oblíbených. Tímto se magazín LsA bude objevovat na úvodní stránce Safari ve vašem iPhonu či iPadu.

Sociální sítě

A co aplikace?

Stále se jinak množí dotazy ohledně vývoje vlastní aplikace Letem světem Applem. V tomto případě vás můžeme ujistit, že se na vývoji aplikace nepracuje. Aplikace samotná by v případě LsA postrádala smysl, a to kvůli tomu, že je celý náš web responzivní a plně přizpůsobitelný na všemožné rozlišení a obrazovky.