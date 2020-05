Na iPhony dorazí příští rok realistická hororovka Doctor Who

Kdo by neznal Pána času, který se ve své telefonní budce prohání snad všemi časovými liniemi a střetává se se zlem. Her na toto téma bylo vytvořeno již mnoho, a byť na mobilní zařízení zamířila jen hrstka z nich, stále se jednalo o poměrně kvalitní a hratelné kousky. V případě nové hororové realistické hříčky Doctor Who od studia Kaigan Games se ale jedná o zcela jinou ligu, která je výrazně propojena s realitou a staví na uvěřitelnosti a především virtuální realitě.

Jméno studia Kaigan Games vám pravděpodobně nic neřekne, ale vězte, že se jedná o pořádně šikovné vývojáře, kteří stojí například za vynikající hrou SIMULCRA. Právě tito talentovaní tvůrci spojili síly se studiem Maze Theory a začali pracovat na unikátní trilogii her s námětem Doctor Who, která mimo jiné obsahuje i VR titul Doctor Who: The Edge of Time, jenž vyšel minulý rok na Steam a PSVR. Původně tak došlo k oznámení dalších dvou her, které mají být součástí této ságy. Zatímco ta první zamíří výhradně na PC a konzole, druhá má zavítat i na mobilní zařízení a nabídnout realistický zážitek, který fanoušky pořádně vyděsí. Vývojáři mají obecně poměrně bohaté zkušenosti s promícháváním reality a virtuálního světa, což pravděpodobně zužitkují i zde.

Pochopitelně tak nebude chybět ikonická budka TARDIS, proslulí Dalekové a celá řada dalších stvoření napříč dimenzemi, které můžeme znát ze seriálů i dalších námětů. Jeden by sice mohl namítnout, že se jedná o podbízení fanouškům, ale opak je pravdou. Tvůrci z Kaigan Games si na věrnost předloze zkrátka potrpí a týmiž zásadami se drží i v případě nové hry Doctor Who. Tak či onak, na podrobnější detaily si pravděpodobně ještě nějakou dobu počkáme. Máte-li však čas a chuť, doporučujeme podívat se na trailer ze hry SIMULCRA, který vám objasní jisté spojitosti a názorně vám předvede, jak bude chystaný počin pravděpodobně jednou vypadat.