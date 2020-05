TOP 10 smart vychytávek, které můžete na Alze díky Black Friday zakoupit levněji

Komerční sdělení: Květnový Black Friday na Alze nabírá na obrátkách každým dnem. A jelikož by byla škoda, kdyby vám ty nejlepší slevy v rámci této slevové akce unikly, rozhodli jsme se vám vybrat 10 zajímavých chytrých vychytávek, které by se vám mohly do domácnosti též hodit. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

LED pásek Philips Hue

Chcete dokonale a hlavně chytře prosvětlit vaší zahradu či terasu? Pak by vás mohl zaujmout LED pásek Philips Hue. Ten se chlubí jak slušnou odolností (IP 67), tak i skvělou světleností. Připojitelný je navíc k Hue Bridge, díky čemuž u něj můžete využívat pokročilé funkce typu HomeKit. Cena tohoto produktu nyní spadla na 1579 korun z 2349 korun.

Chytré žárovky Philips Hue Starter Kit

Žárovky Philips Hue jsou mezi milovníky chytrých domácností velmi oblíbené především díky své kvalitě a kompatibilitě s HomeKitem. Nevýhodou je pak jejich cena, která je poměrně vysoká. Black Friday však srazil cenu setu dvou žárovek s Hue Bridgem na pouhých 2 399 korun namísto obvyklých 3316 korun , což se rozhodně vyplatí. Pokud vás tedy tento svět láká, s chutí do něj.

Chytré osvětlení Nanoleaf

Zatímco výše zmíněné žárovky svým designem nikterak nevyčnívají, set chytrého osvětlení Nanoleaf lze označit za přesný opak. Skládá se totiž množství trojúhelníků, které můžete mezi sebou různě kombinovat a světlo tak přizpůsobit přesně svým potřebám. I Nanoleaf je kompatibilní s HomeKitem, takže jej můžete bez problému ovládat přes svůj iPhone. A co je nejlepší – díky speciálním vizualizátorům dokáže reagovat v reálném čase na hudbu, díky čemuž si můžete z vašeho domu či bytu udělat perfektní klub. Díky Black Friday padla cena patnáctidílné sady ze 7799 korun na 6239 korun.

Lokalizační přívěšek FIXED

Máte problémy se zapomínáním klíčů, peněženek či jiných důležitých věcí? Pak pro vás máme super tip. Díky lokalizačnímu přívěšku FIXED Smile totiž snížíte riziko ztráty na minimum. Přívěšek, který je kompatibilní jak s iOS, tak Androidem, totiž zobrazuje svoji polohu na mapě ve speciální aplikaci, díky čemuž jej vždy velmi snadno naleznete. Tedy, nalezli byste v případě, že by vás “netrkla” notifikace o ztrátě signálu mezi čipem a vaším telefonem, díky které si na zapomenutou či ztracenou věc vzpomenete prakticky hned při vašem vzdálení se od ní. Za 349 korun namísto obvyklých 499 korun super vychytávka.

Chytrý zámek dveří Danalock V3

Nebaví vás už s sebou tahat klíče? Pak pro vás máme super řešení vašeho problému. To nese název Danalock V3 a jedná se o set chytrého zámku s vložkou, který lze ovládat bezpečně přes iOS aplikaci či HomeKit. Klasickým klíčům tedy odzvoní, jelikož vše pohodlně obstaráte přes svůj telefon, počítač či hodinky a to klidně i na dálku. Zabezpečení vašich dveří nebylo nikdy jednodušší. Za cenu 5599 korun namísto obvyklých 6599 korun určitě zajímavá vychytávka.

Chytrý termostat Tado Smart Radiator Thermostat

I topit se dá chytře. Pomůže vám s tím chytrý termostat Tado Smart Radiator Thermostat, který jednoduše umístíte na radiátor a pak už jen jednoduše přes HomeKit řídíte vše potřebné. Fajn je, že k této vychytávce není nutné dokupovat žádné bridge ani nic podobného, jelikož veškerá komunikace probíhá přes WiFi. A kdyby vás už nebavil HomeKit, lze termostat ovládat i přes aplikaci, která je zdarma ke stažení v App Store a pozor – je kompletně v češtině. Cena je příznivých 1999 korun namísto obvyklých 3490 korun.

Chytrý květináč Click and Grow Smart Garden

Jste milovníky bylinek? Co si tak udělat radost chytrým květináčem, který za vás vše obstará a vy si tak budete užívat už jen výsledky jeho snažení? Zní vám to super? Pak sáhněte po Click And Grow Smart Garden. Do toho stačí jen zasadit příslušné rostlinky (do zlevněného modelu konkrétně 9 kousků), zalít, zapnout květináč a nechat vše svému osudu. Květináč dokáže automaticky regulovat zavlažování, ale také svícení LED světlem na rostlinky, kterým tak pomáhá růst. Potěší i jeho nízká spotřeba 70 kWh ročně. Tato paráda stojí 4490 korun namísto obvyklých 5549 korun.

Chytrý difuzér Vocolinc FLOWERBUD

Chcete si provonět si jen osvěžit vzduch ve vaší domácnosti a to v ideálním případě chytrou formou? Pak by vás mohl zaujmout chytrý difuzér Vocolinc FLOWERBUD. Ten se pyšní velmi pěkným designem, parádními funkcemi, možností svítit až 16 miliony barvami, ale také podporou ovládání přes HomeKit, respektive přes aplikaci Domácnost ve vašem Apple zařízení. Tuto parádu mám doma a mohu vám ji tedy s čistým svědomím doporučit, jelikož je opravdu skvělá a věřím, že vás bude bavit stejně jako mě. Osvěžování je rychlé a spolehlivé, její chod pak velmi tichý. Zkrátka super produkt za nyní opravdu super cena. Ta je totiž 1299 korun namísto obvyklých 1599 korun.

Nabíjecí stojánek pro iPhone a Apple Watch Belkin PowerHouse

Belkin PowerHouse Charge Dock, je velmi pěkně zpracovaný duální nabíjecí stojánek, díky kterému zapomenete na veškeré problémy s klasickými kabely. iPhone a Apple Watch na něj totiž stačí jednoduše připojit a voilà, nabíjení obou produktů současně může začít. Díky certifikaci MFi navíc nemusíte mít strach z toho, že by Dock telefon či hodinky nějak při dobíjení poškodil. Velmi příjemnou vychytávkou je nastavitelný Lightning konektor, který lze pohyby nahoru a dolů přizpůsobit přesně tak, aby seděl zcela na míru vašemu iPhonu. Díky povrchovému zpracování doku máte navíc jistotu, že jsou vaše jablečné produkty jako v bavlnce a nehrozí jim poškození ve formě škrábanců, kterých se například při pokládání na stůj čas od času nevyvarujete. Cena je příjemných 1999 korun namísto obvyklých 2799 korun.

Bezdrátová nabíječka Nomad Base Station

Hledáte povedenou bezdrátovou nabíječku pro váš telefon, kterou bude možné nabít i Apple Watch. Pak pro vás máme řešení. Tím je Nomad Base Station, která nabízí velký nabíjecí prostor pro váš iPhone a na boční straně pak držák pro magnetický nabíjecí kabel pro Apple Watch. Ten do něj jednoduše vložíte a pak už můžete vesele nabíjet. Zkrátka parádní nabíječka za stejně parádní cenu. Ta je nyní 2589 korun namísto obvyklých 3749 korun.

Bonusový tip: Produkty z řady AlzaPower

Pokud sháníte levné a kvalitní příslušenství k elektronice všeho druhu, nenechte si určitě ujít slevy produktů z řady AlzaPower. Ta nabízí obrovské množství nejrůznějších kabelů, ale také různé reproduktory, nabíjecí adaptéry, baterie a mnoho dalšího, přičemž cena prakticky všech produktů této řady spadla díky Black Friday o desítky procent. Rozhodně se tedy nyní vyplatí je nakoupit.