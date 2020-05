Nejrychlejší Black Friday je tady. MP zlevnila iPhony a více než stovku příslušenství

Komerční sdělení: Mobil Pohotovost spustila nejrychlejší Black Friday v historii – zlevněné zboží vám ve vybraných městech doručí jen do 1 hodiny od objednání. Sleva v řádu stovek až tisíc korun padla na velkou část sortimentu, od smartphonů, přes notebooky, tablety a chytré hodinky, až po audio a chytré příslušenství. Přinášíme vám souhrn těch nejzajímavějších akcí, které stojí za pozornost.

Více než stovka příslušenství ve slevě

V kategorii příslušenství srazila Mobil Pohotovost ceny na minimum. Velká sleva padla na náhlavní sluchátka AKG Y500, která teď stojí jen 1 290 Kč (původně 3 990 korun). Poohlížíte-li se po kompletně bezdrátových sluchátkách, pak by vás mohla zaujmout Niceboy Hive pods 2 za 1 444 Kč (původně 2 490 korun).

Populární fitness náramek Xiaomi Mi Band 4 je teď zlevněný na 888 Kč (původně 1 190 korun). Elektrokoloběžka Ninebot by Segway Kickscooter ES1 na 8 690 Kč (původně 14 990 korun). A autokamera Niceboy Pilot XR za 2 993 Kč (původně 3 990 korun) může být výhodná koupě pro všechny, co chtějí mít zaznamenané dění na silnici během své jízdy autem.

iPhony ještě levněji

Z telefonů je zlevněných hned několik modelů iPhonů. Do zajímavé slevy padl například iPhone 11 Pro (512 GB), který je nyní k mání za 37 990 Kč (původně 40 790 korun). Větší iPhone 11 Pro Max (512 GB) je zlevněný na 39 990 Kč (původně 43 790 korun). Cena iPhone XS (64 GB) klesla na 17 990 Kč a v případě iPhone XR (64 GB) pak na 16 990 Kč

Slevami to ale nekončí. Nejenom, že u Mobil Pohotovosti dostanete k telefonům několik bonusů navíc, ale můžete také využít několika dalších benefitů, včetně splátek s 0% navýšením na vše nebo bezplatné dopravy do druhého dne při objednávce nad 500 Kč. V celkem osmi městech ČR pak máte možnost nechat si doručit zboží do 1 hodiny od provedení objednávky.