Je to pár týdnů nazpět, co jsme se po dlouhé době testování ve Spojených státech amerických dočkali vydání oficiální aplikace Messenger pro macOS. Uživatelé Facebooku už tak pro chatování se svými přáteli nemusejí využívat webové rozhraní, anebo různé aplikace třetí strany typu Caprine, atd. Jedna funkce však zjevně v aplikaci Messenger v macOS chybí – a tou je vyhledávání zpráv v konverzacích na základě vámi zadaného textu. Co když vám ale řeknu, že je tato funkce pouze skrytá a v aplikaci ji lze bez problému využívat? Pokud chcete zjistit více, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak v aplikaci Messenger v macOS vyhledávat v jednotlivých konverzacích

V případě, že chcete v oficiální aplikaci Messenger v macOS vyhledávat zprávy v konverzacích, tak prvně aplikaci spusťte a v levém menu se přesuňte do konverzace, ve které chcete vyhledávat. Jakmile se zde ocitnete, tak stačí, abyste na klávesnici stisknuli klávesovou zkratku Command + F. V horní části okna se zobrazí textové pole, do kterého stačí vyhledávané slovo či frázi napsat. Po vepsání už se zobrazí všechny výsledky, mezi kterými se lze jednoduše přepínat pomocí šipky nahoru a dolů.

Bohužel, v oficiální aplikaci Messenger pro macOS nefunguje vyhledávání slov v klasickém vyhledávání, kdy se vám ve výsledcích zobrazí všechny konverzace, ve kterých se zadané slovo zobrazuje. Pokud si tedy nepamatujete, komu jste určitou zprávu napsali, tak máte na Macu smůlu – budete se muset přesunout na iPhone, kde tohle vyhledávání funguje. V macOS tak lze vyhledávat zprávy pouze v tom případě, že si pamatujete, komu jste je napsali. Doufejme, že se v brzké aktualizaci Messengeru dočkáme jednoduššího rozhraní pro vyhledávání v konverzacích.