5 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (8. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže se věnujete programování a vývoji svých vlastních aplikací, rozhodně jste se již někdy ocitli v situaci, kdy jste pro svůj výtvor potřebovali ikonku. S tímto vám dokáže pomoci aplikace SVG Assets – Icon Exporter. Tento nástroj si rozumí se snímky ve formát SVG, AI, PSD a PSD a dokáže je přetvořit do podoby ikony v rámci pár sekund.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

S pomocí aplikace Savings 2 získáte perfektní přehled nad vašimi financemi a dost možná se také naučíte šetřit. Tento nástroj totiž monitoruje všechny vaše výdaje a příjmy, vykresluje přehledné grafy a navíc vám umožní si zapsat nadcházející platby, díky čemuž na nic nezapomenete.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Pokud se zajímáte o divadlo, scénáře a věci s tímto odvětím spojené, možná by vás dokázala zaujmout aplikace Final Draft 11. Jedná se totiž o profesionální aplikaci, která slouží pro psaní zmiňovaných scénářů, divadelních her, filmů a dalších. Jde o jeden z nejlepších nástrojů na trhu a je určen pro lidi, kteří se právě tímto oborem živí.

Původní cena: 5 050 Kč (4 790 Kč)

Legendární herní sérii Call of Duty musí znát každý správný hráč. V této perfektní střílečce z pohledu první osoby se ničeho nezaleknete a doslova po hlavě se vrhnete do našlapané akce s perfektním příběhem. V titulu Black Ops III se podíváte do futuristické budoucnosti, kde na vás čeká zajímavý příběh a řada nebezpečných nepřátel.

Původní cena: 59,99 € (29,99 €)

Ve hře Thief: Shadow Edition se zhostíte role samotného krále zlodějů jménem Garett, který disponuje těmi nejlepšími zkušenostmi, ale také se jedná o nejhledanějšího muže v celém opuštěném městě. Vaším úkolem bude se tajuplně pohybovat po městě, vykrádat různé sejfy, hledat uzamčené truhly a dát si pozor na stráže.

Původní cena: 679 Kč (499 Kč)