Nová Apple TV je za dveřmi, nabídne parádní výkon i velké základní úložiště

Přestože je to skoro až k nevíře, poslední generace Apple TV si svou premiéru odbyla po boku iPhonu X v září 2017. Jedná se tedy o již relativně zastaralý produkt, který by si aktualizaci ve formě vylepšení hardwaru určitě zasloužil. A jak se zdá, na tu už dlouho čekat nebudeme.

Podle čerstvého vyjádření leakera Jona Prossera má již Apple novou generaci Apple TV připravenou k prodeji a stačí jí tedy de facto jen představit. Co se týče jejích technických specifikací, podporovat by měla stále “jen” 4K rozlišení, o výkon se u ní bude starat čipset A12X použitý v iPadech Pro 4. generace a dorazí v 64 GB a 128 GB úložných variantách. Dle čipsetu a úložiště tak lze s předstihem soudit, že s ní bude Apple cílit primárně na hráče využívající Apple Arcade, jelikož jim televize nabídne obrovské úložiště (s ohledem na velikosti jednotlivých her) spolu s procesorem, který jim dopřeje prvotřídní herní zážitek bez jakýchkoliv záseků. Určitým zklamáním bude nicméně pro některé uživatele její design, který se opět nezmění.

Stejně jako v případě nových iMaců a AirPods Prosser bohužel zatím neví, kdy přesně by mohla nová Apple TV dorazit. Když je však již de facto nachystaná na prodeje, je velmi pravděpodobné, že od jejího představení nás dělí poslední dny, maximálně pak týdny. Pokud si tedy brousíte v poslední době zuby na novou Apple TV, doporučujeme ještě chvíli vyčkat.