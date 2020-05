Podívejte se na nový trailer The Last of Us Part 2

Druhý díl The Last of Us je jednoznačně jednou z nejočekávanějších her tohoto roku. Hráči se brzy dočkají a tuto pecku si budou moct zahrát už 19. června. Dnes vyšel nový trailer, který chce očekávání hráčů ještě umocnit. Těšíte se na tuto hru?