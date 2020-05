Call of Duty Warzone se těší mezi hráči velké oblibě. Bylo by tedy jistě škoda, kdyby se hra nedala hrát na PlayStationu 5 či Xbox Series X. Vývojáři ale hráče uklidňují, tato hra na nové konzole poputuje taky. Do té doby se jistě dočkáme několika přídavků a jiných vylepšení. Dali jste této hře šanci?