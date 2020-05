Na iPhony konečně dorazila závodní pecka Forza Street

Je to již pár týdnů, co jsme informovali o chystané závodní hře Forza Street ze stáje Microsoftu, která měla výrazně přepsat dosavadní standardy žánru a zařadit se po bok dalších AAA titulů jako je Asphalt 9. Herní gigant se však od té doby odmlčel a fanoušci tápali, zda původní datum vydání ještě vůbec platí, nebo dojde k neočekávanému odložení. Naštěstí ale vývojáři na příznivce a vášnivé závodníky nezapomněli, dnes totiž Forza Street oficiálně vychází pro iOS a Android.

Pokud jste po velkolepém oznámení nové závodní hříčky ze stáje Microsoftu zajásali a dlouho očekávali jejích příchod, máme pro vás dobrou zprávu. Forza Street totiž konečně zavítala i na naše mobilní obrazovky a nabízí takřka totéž, co počítačová a konzolová verze. Na realistickou grafiku a otevřený svět sice raději zapomeňte, ale zato vás může uklidňovat fakt, že hra nabízí široký vozový park včetně legendárních značek i menších automobilek a především intuitivní, arkádové ovládání. To se však nepředvedlo zrovna v nejlepším světle, alespoň podle zahraničních recenzentů, kteří si stěžují na vyumělkovanou hratelnost a nereálný pocit z jízdy. Na druhou stranu, co také očekávat od Forzy, která se nikdy simulací reálného závodění nechlubila.

Stejně tak nechybí ani multiplayer, kde si můžete poměřit síly s ostatními hráči a natřít jim to rovnou na několika tratích, které jsou poměrně rozmanité. Za úspěšný pokus navíc získáte další vozy a odemknete si celou řadu nových skinů, sprejů a dalších drobností, pomocí nichž si můžete proměnit auto k obrazu svému. To vše za doprovodu pořádně epického soundtracku, který vám rozpumpuje krev v žilách a donutí vás dupnout na plyn. Tak či onak, máte-li slabost pro závodní hry, lepší příležitost pravděpodobně jen tak nenajdete. Alespoň tedy v případě, že vás omrzel Asphalt 9 a hledáte nějakou novinku. Stačí zamířit na App Store a tuto povedenou závodní hru si bezplatně stáhnout.