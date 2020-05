Pokud na iPhone přecházíte z nějakého staršího telefonu, tak je dosti pravděpodobné, že máte všechny kontakty uložené na SIM kartě. V minulosti se tohle zdálo jako perfektní možnost, a to především kvůli tomu, že při dalším přechodu na novější zařízení jste nemuseli řešit export a import kontaktů. Jednoduše jste vložili SIM kartu a bylo hotovo – kontakty se v novém zařízení ihned zobrazily. V dnešní době však k ukládání kontaktů používáme internetové účty, například iCloud či účet od Googlu. Pojďme se společně v tomto návodu podívat, jak lze kontakty ze SIM karty přenést na účet uložený v iPhonu.

Jak převést kontakty ze SIM karty na internetový účet

Většina uživatelů si myslí, že pro přenos kontaktů ze SIM karty na internetový účet či do lokálního úložiště je nutné stáhnout nějaký program třetí strany. Nutno však podotknout, že u mnoha akcí se nemusíte po aplikacích třetí strany ani dívat. iPhone totiž disponuje v Nastavení mnoha nástroji, které vám mohou pomoci. Tak to tedy platí i v případě převodu kontaktů ze SIM karty do internetového úložiště. Pro převod na vašem iPhonu otevřete nativní aplikaci Nastavení, kde poté sjeďte níže, dokud nenarazíte na kolonku Kontakty. Jakmile ji lokalizujete, tak kolonku rozklikněte, čímž se ocitnete v nastavení aplikace Kontakty. Zde už jen stačí klepnout na tlačítko Importovat kontakty ze SIM. iPhone se vás poté zeptá, na jaký účet má import proběhnout – zobrazí se nabídka podle toho, jaké účty máte v iPhonu uloženy. Po zvolení účtu se všechny kontakty začnou ze SIM do internetového účtu přenášet.

Jakmile dojde k ukončení přenosu, tak se bohužel nezobrazí žádná zpráva o tom, že byl přenos (ne)úspěšný. Proto otevřete nativní aplikaci Kontakty (popřípadě Telefon, kde se přesuňte do kontaktů) a zkontrolujte, zdali přenos kontaktů ze SIM karty proběhl úspěšně a vy kontakty vidíte, či nikoliv. Po importu kontaktů ze SIM karty už se nemusíte strachovat, že byste výměnou „simky“ o uložené kontakty přišli.