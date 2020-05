Mobil Pohotovost spustila Black Friday, ve slevě jsou i loňské iPhony

Komerční sdělení: Přestože byl v minulosti Black Friday primárně předvánoční záležitostí, mnozí tuzemští prodejci jej dopřávají svým zákazníkům i jindy než na podzim či začátku zimy. Zářným příkladem může být i Mobil Pohotovost, která dnes spustila svůj blackfridayový výprodej, díky kterému můžete ušetřit nemalé peníze.

Pro jablíčkáře bude zřejmě nejzajímavější informací to, že se do výprodeje dostaly i loňské iPhony 11 a 11 Pro, díky čemuž můžete při jejich nákupu ušetřit tisíce korun. Například za iPhone 11 Pro s 512 GB úložištěm zaplatíte jen 37 990 korun namísto obvyklých 40 790 korun. Za iPhone 11 se 256GB úložištěm zase zaplatíte namísto obvyklých 25 590 korun pouze 23 490 korun. Velmi příjemné slevy nicméně padly i na starší iPhony v čele s modely XS, XR či 7 a 7 Plus. Ve všech případech se jejich ceny snížily o tisíce korun.

Kromě smartphonů spousty značek se do slevy dostalo i obrovské množství nejrůznějších smartwatch, reproduktorů či sluchátek, u kterých též Mobil Pohotovost ceny srazila opravdu velkoryse. Totéž se dá říci i o elektrických koloběžkách Ninebot by Segway Kickscooter ES1 či Eljet Track T3, jejichž ceny spadly v prvním případě ze 14 990 korun na 8 690 korun a ve druhém případě z 12 999 korun na 9590 korun.