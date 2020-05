V momentální pandemii jsou různé produkty k lidem dováženy alternativními způsoby, aby se co nejvíce omezil lidský kontakt. V Irsku jsou momentálně dováženy do města Moneygall léky na předpis drony. Vše díky společnosti Manna Aero, která za tímto účelem spolupracuje s tamními úřady. Lidé prvně absolvují videohovory s lékařem, ten předepíše léky a seznam pošle do lékárny. Odtud je následně vyslán dron s předepsanými medikamenty. Něco podobného nedávno začali dělat i ve Velké Británii,.