Na britský ostrov budou dovážet zdravotnické materiály drony

Kvůli koronaviru je omezená doprava pomocí trajektů. Britská vláda tedy plánuje dovážet na ostrov Wight zdravotnické pomůcky drony. Cestu z pevniny zvládnou drony přibližně za 10 minut, přičemž letět by mohly přibližně čtyřikrát za den. Vše by ale záleželo na potřebách tamní Národní zdravotnické služby. Bezpilotní letadlo Windracers Ultra zvládne unést až 100 kilogramový náklad do vzdálenosti 1000 kilometrů. Lety budou pod drobnohledem dvou pilotů, kteří se budou nacházet po jednom vždy na každé straně.