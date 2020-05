Facebook představil kvůli koronaviru novou reakci na příspěvky, takto vypadá

Pandemie koronaviru, která ve světě zuří v posledních týdnech, nám naplno ukazuje, jak důležité jsou moderní technologie. I díky nim totiž můžeme celou situaci zvládat relativně dobře, jelikož nám umožňují pracovat či studovat z domova, nakupovat a samozřejmě i komunikovat s naší rodinou či blízkými. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomují i jejich provozovatelé, kteří se využívání svých služeb snaží čím dál více zpříjemňovat. Jedním z nich je i Facebook, který začal ve světě pozvolna rozšiřovat novou reakci na příspěvky.

“I když jsme každý zvlášť, jsme v tom spolu. Přidali jsme novou reakci, abyste mohli vyjádřit speciální podporu, když je teď mnoho z nás vzájemně odloučených. Doufáme, že to vám, vaší rodině a přátelům pomůže cítit se víc ve spojení,” informuje Facebook u nové reakce s designem klasického emoji objímajícího srdíčko. Tu lze použít stejně jako veškeré předešlé reakce na příspěvky (například To se mi líbí a tak podobně) a vyjádřit tak přispěvateli či tématu své sympatie. Přestože je jasné, že se jedná o naprostou drobnost, rozhodně nelze říci, že by nepotěšila. V době, kdy jsou lidé semknuti víc než kdykoliv předtím jsou totiž i podobná gesta více než vítaná. Reakce by již měla být v současnosti ve velkém rozšířená po celém světě, avšak může se stát, že na váš Facebook ještě nedorazila. V takovém případě nezbývá než čekat, než se tak stane.