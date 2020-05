3 užitečné funkce, které se vyplatí aktivovat v Poznámkách na iPhonu

Poznámky v iOS (a potažmo také samozřejmě v iPadOS) jsou mezi uživateli jablečných zařízení velmi oblíbené. Už ve výchozím nastavení funguje tato aplikace naprosto parádně, ale existují různé funkce, díky kterým si můžete používání Poznámek na iPhonu či iPadu ještě více zpříjemnit. Pokud se chcete dozvědět o třech funkcích, které by si měl aktivovat každý uživatel Poznámek, tak se pusťte do čtení následujících řádků.

Mřížky pro rukopis

Ve výchozím nastavení je zobrazení jednotlivých poznámek velmi prosté. Po otevření konkrétní poznámky se zobrazí prázdný list, na který můžete ihned začít psát, a to platí i pro využití rukopisu. V případě, že v poznámkách využíváte funkce rukopisu, tak by mohlo přijít vhod zobrazení mřížky či linek na pozadí. Pokud si chcete mřížky či linky pro rukopis v poznámkách aktivovat, tak přejděte do nativní aplikace Nastavení, kde níže rozklikněte možnost Poznámky. Tady poté sjeďte opět o něco níže a klepněte na možnost Linky a mřížky. Zde už si stačí vybrat z nabízených formátů mřížek či linek

Účet V mém iPhonu

Apple se snaží o to, aby se všechna vaše data nacházela také na jablečném cloudu, a to především kvůli zálohování dat v případě, že by došlo ke ztrátě či odcizení zařízení. Všechny poznámky, které ve stejnojmenné aplikaci napíšete, se navíc synchronizují se všemi ostatními zařízeními, která máte vedená pod stejným Apple ID. To samozřejmě v některých případech není vhodné. Apple tak přidal možnost, díky které si můžete nastavit, aby se určité poznámky ukládaly jen lokálně bez synchronizace. Pokud chcete tuto vychytávku aktivovat, tak přejděte do Nastavení -> Poznámky, kde níže pomocí přepínače aktivujte možnost Účet „V mém iPhonu“. Nyní, pokud budete chtít nějakou poznámku určenou jen pro vaše zařízení napsat, tak stačí otevřít aplikaci Poznámky, vlevo nahoře klepnout na Složky a zde otevřít složku ze sekce V mém iPhonu.

Nové poznámky začínají

V rámci jedné z posledních aktualizací operačního systému iOS bylo ve výchozím nastavení změněno, jakým způsobem začínají nové poznámky. Určitě víte, že když na iPhonu či iPadu začnete psát nějakou novou poznámku, tak se nový řádek promění v nadpis – text je tak větší a tučný. Ne ve všech případech se tohle samozřejmě hodí. Pokud chcete tyto předvolby změnit, tak se přesuňte do nativní aplikace Nastavení, kde sjeďte níže a rozklikněte možnost Poznámky. Zde poté sjeďte opět o něco níže a rozklikněte možnost Nové poznámky začínají. Poté už si stačí zvolit, jakým stylem mají nové poznámky začínat.