Microsoft chystá velké vylepšení Wordu a PowerPointu pro iPady

Jablečná společnost loni v rámci nové verze iPadOS přispěchala s dlouhou očekávanou funkcí, po níž fanoušci volali již dlouhou dobu. A tou je možnost lepšího multitaskingu díky otevření několika oken té samé aplikace a simultánní práce na několika věcech najednou. Uživatelé si sice přírůstek do seznamu změn a novinek pochvalovali, avšak vývojáři byli zpočátku mírně skeptičtí a podpory se tato funkce dočkává až nyní. A to překvapivě i ze strany Microsoftu, který momentálně testuje možnost otevřít více oken zejména ve Wordu a PowerPointu.

Sice to může znít mírně nepravděpodobně, ale přesto se najde celá řada uživatelů, kteří dávají před balíčkem jablečných programů s nativní podporou přednost aplikacím třetích stran. A jelikož se jedná nejspíše o nemalé procento, rozhodl se loni Apple přispěchat s novou funkcí, která by těmto uživatelům umožnila efektivnější multitasking a zajistila by, že budou moci otevřít více oken najednou. Vývojáři si však tento koncept osahávají až nyní a postupně docházejí k závěru, že se vůbec nejedná o špatný nápad. Podporu tak přislíbil i Microsoft, který momentálně beta testuje využívání více oken ve Wordu a PowerPointu. Díky tomu si budete moci otevřít dva dokumenty současně a bok po bok na nich pracovat, jak představuje nejnovější prezentace.

Postup bude v principu jednoduchý, v podstatě stačí pouze přetáhnout kýžený dokument ze seznamu až do rohu obrazovky, kdy se automaticky okno zvětší a znovu. Popřípadě můžete otevřít dock, podržet ikonu té samé aplikace a přetáhnout ji k pravému nebo levému okraji displeje. Nemusíte se však bát, nativní podporu bude zajišťovat i aplikace, kdy lze jen otevřít seznam posledních dokumentů, poklepat na dodatečné menu a zvolit položku „Otevřít v novém okně“. Zatím vypadá celý koncept poměrně nadějně, a byť jsme se zatím nedozvěděli, kdy funkce zavítá na všechny iPady, mělo by to být podle nejnovější informací brzy. Ostatně, funkci prezentoval již Craig Federighi na WWDC 2019, tudíž od prvotního oznámení uběhl již více než rok. Pokud si však troufáte a nebojíte se intenzivního beta testování, můžete zamířit na Testflight a stáhnout si novou betaverze aktualizací Wordu či PowerPointu.