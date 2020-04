Apple Watch: Osobní bankéř, lékař, hudebník i fitness trenér na vašem zápěstí

Komerční sdělení: Když před pěti lety uvedl Apple na trh své první chytré hodinky Apple Watch, setkal se s nepochopením, posměšky a kritikou. Chytrým hodinkám obecně totiž tehdy věřilo stále relativně málo lidí a těm od Applu, které se konkurenci vymykaly převážně cenou, ještě méně. Nyní se však těší Apple Watch takřka neuvěřitelné popularitě, která stále roste a díky tomu jim zajišťuje suverénní prvenství na trhu se smartwatch. A není se čemu divit.

Apple Watch nabízí tak široké spektrum funkcí, že si z nich své favoritky, které dokáží usnadnit život, vybere snad každý. Ať už potřebujete spolehlivý notifikátor na vašem zápěstí s líbivým designem, hudební přehrávač, kapesní ovladač pro vaši Apple TV, osobního bankéře díky Apple Pay, lékaře schopného monitorovat vaší srdeční aktivitu skrze EKG a měření tepové frekvence či osobního fitness trenéra, Apple Watch vám to nabídnou. A co víc – v naprosto skvělém formátu, který jablíčkáře zkrátka baví. Ostatně, kdyby nebavil, netěšily by se hodinky tak skvělým prodejům jakým se těší.

Zvláště nyní – ve zvláštní koronavirové době, která mnohé z nás uvěznila doma a naše sportování snížila na minimum – budou hodinky obzvláště užitečné pro získání naší předešlé fitness formy. Nejenže vám parádně změří váš fitness trénink a to velmi přesnými metrikami, ale k pohybu vás budou motivovat jednak uzavíráním kroužků aktivity, ale také líbivými odznáčky, jejichž sbírání je pro mnohé doslova jako droga. A pokud by vás zápolení jen s vámi nebavilo, fitness výzvy můžete sdílet i s vašimi přáteli a předhánět se v tom, kdo je aktivnější.

Pokud jste tedy nad Apple Watch někdy přemýšleli a zároveň jste milovníky sportu, nenarazíte zřejmě na vhodnější dobu pro jejich pořízení než je právě nyní. Na iWantu seženete konkrétně modely Series 3 už od 5790 korun, modely Series 5 tu pak začínají na 11 690 korunách, přičemž v obou případech jsou možné nákupy na splátky. Díky nim si Apple Watch Series 3 můžete užívat už od 112 korun měsíčně a Series 5 vás mohou vyjít na 228 měsíčně.