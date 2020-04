Apple se začal opět chystat na otevření Apple Storů, dočkat by se brzy měla i Evropa

Je to již nějaká doba, co se Apple rozhodl uzavřít většinu svých obchodů po celém světě a ve jménu bezpečnosti začít dodržovat přísná hygienická opatření v několika zbývajících prodejnách, stále dostupných pro veřejnost. Situace okolo pandemie koronaviru se však začala vyvíjet poměrně příznivě, a zatímco v Číně došlo k znovuotevření celé řady Apple Storů, zbytek světě má podle viceprezidentky Deidre O’Brien přijít na řadu již brzy. A to už v květnu, alespoň tedy soudě dle nejnovější zprávy zaměstnancům.

Viceprezidentka maloobchodu, Deidre O’Brien, se během pandemie koronaviru činila a zajistila zavření celé řady prodejen po celém světě z důvodu jak karanténních opatření, tak zabezpečení pracovníků a zákazníků. V březnu pak Deidre přišla z plánem na jakési postupné uvolňování, které by umožnilo zároveň znovu otevřít obchody Applu a pomalu se začít navracet do běžného stavu. První vlna Apple Storů tak měla přijít na řadu v první půlce dubna, avšak jediným šťastlivcem byla v tomto ohledu nakonec pouze Jižní Korea, kde došlo k otevření jediné malé prodejny, avšak pouze za účelem výdeje zboží a oprav. Naštěstí to ale vypadá, že jablečná společnost nezahálí a v květnu otevře o poznání více Apple Storů. Tentokrát se navíc rozhodnutí nebude týkat pouze Asie, ale téměř celého světa, kde bude technologický gigant monitorovat situaci a podle ní měnit své plány.

Podle předběžných odhadů by se tak obchody v Evropě mohly hromadněji začít otevírat již v květnu, zatímco Severní Amerika si počká pravděpodobně vzhledem k závažnosti nákazy přinejmenším do poloviny června. Ostatně, opatření týkající se pandemie koronaviru jsou v kompetenci každého jednotlivého státu, a proto bude Apple průběžně jednat se státníky a zařizovat se podle tamních podmínek. „Bude nadále analyzovat situaci v každém regionu, ale očekáváme, že bychom v květnu mohli otevřít celou řadu prodejen,“ vyjádřila se Deidre O’Brien v nejnovějším videu adresovaném zaměstnancům. Nezbývá tedy než doufat, že se situaci brzy uklidní a Apple bude moci neprodleně poskytovat všechny služby zákazníkům.