Před pár dny jsme na našem magazín zveřejnili návod (a určitou formu recenze) na to, jakým způsobem můžete hrát na iPhonu či iPadu hry z Xbox One. Dnešní článek se bude týkat podobného témata. Řada z vás, kteří vlastní například AirPody či jiné Bluetooth zařízení, ví, že lze v systému iOS či iPadOS jednoduše a rychle pomocí widgetu zobrazit, kolik mají tato připojená zařízení zbývající baterie. Vzhledem k tomu, že k iPhonu či iPadu můžete připojit i různé ovladače, tak se hodí mít přehled o tom, kolik baterie v nich ještě zbývá. Jak tedy na to?

Jak na iPhonu sledovat stav baterie na připojených herních ovladačích

Pokud chcete na iPhonu či iPadu rychle a jednoduše zjistit stav zbývající kapacity baterie na připojených ovladačích (či jiných Bluetooth zařízeních), tak vaše zařízení prvně odemkněte, a poté se přesuňte na domovskou obrazovku. Jakmile tak učiníte, tak přejeďte na domovské obrazovce úplně doleva, dokud se neocitnete na ploše s widgety. Zde stačí, abyste sjeli úplně dolů, kde klepněte na tlačítko Upravit. Poté se ocitnete na stránce s názvem Přidejte widgety. Zde sjeďte opět o něco níže do sekce Další widgety, kde vyhledejte widget s názvem Baterie a klepněte u něj na zelené tlačítko +. Nakonec klepněte vpravo nahoře na Hotovo. Tímto jste úspěšně přidali widget s informacemi o bateriích.

V případě, že byste si chtěli pořadí widgetů změnit, tak stačí, abyste se opět přesunuli na stránku Přidejte widgety (viz výše). Zde se poté v pravé části u přidaných widgetů nachází ikona tří čar. Pokud widget za tyto tři čáry chytnete, tak jej můžete jednoduše prstem přesouvat. Takto to udělejte se všemi widgety, u kterých chcete pořadí upravit, a nakonec klepněte vpravo nahoře na Upravit.