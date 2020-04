Povedená iOS hříčka Mr. Pumpkin 2: Walls of Kowloon nás zavede do betonové džungle

Pokud si potrpíte na originální a v mnoha ohledech až děsivě realistické hry, měli byste našpicovat uši. Vývojáři z Cotton Game totiž přispěchali s dalším přírůstkem do jejich portfolia a zároveň nástupcem příjemné puzzle adventury Mr. Pumpkin. Druhý díl s podtitulem Walls of Kowloon totiž nabízí nejen hádanky a typickou ručně kreslenou grafickou stránku, ale zejména realistické prostředí, které staví na reálné předloze. Pakliže vám pojem Kau-lunské město nic neříká, vězte, že jeho historie je bohatší, než by jedna adventura dokázala pojmout.

Nejprve však začněme malým úvodem do historie. Kau-lunské město je, tedy respektive do 90. let byla, obrovská městská zástavba v okrajové části Hongkongu, která však zůstala po 2. světové válce mírně pozapomenuta a stala se symbolem typického městského ghetta. Nikdo s touto čtvrtí nechtěl mít nic společného, a tak si začala žít bez nadsázky vlastním životem. Lidé utvořili jakousi vlastní komunitu, kam nepustili nikoho zvenčí a utvořili si ze zástavby vlastní „městský stát“, kde v jednu chvíli na 6 a půl akrech žilo neuvěřitelných 50 tisíc lidí. Kromě spořádaných občanů bylo ale Kau-lunské město sídlem i nebezpečné Triády, což odrazovalo místní úřady a všechny ostatní obyvatele, tudíž se do spletitých a temný uliček téměř nikdy žádný odvážlivec nevydal. Představte si kyberpunkové dystopické ghetto, které však fungovalo do 50. do 90. let. A právě tam se odehrává i pokračování adventury Mr. Pumkpin, které sleduje příběh dýně, jež se do tohoto města vydává.

Pochopitelně nechybí špetka nadsázky a drsného černého humoru, které je sérii vlastní. Adventura tak sledujete nejen příběhy tamních obyvatel, ale i celkový kulturní život a způsob, jakým se lidé vypořádávají s žitím ve tmě. Samozřejmostí je celá plejáda hádanek a úkolů, které budete muset v průběhu hry vyřešit a zajistit si pokud možno přízeň místních. Pokud se tedy chcete vydat napospas vlastnímu osudu a nebojíte se, že již nikdy nespatříte denní světlo, doporučujeme zamířit na App Store a Mr. Pumpkin 2: Walls of Kowloon si za 49 korun pořídit.