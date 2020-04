iPhone SE (2020) je tu! Pořiďte si jej u iWant a získejte příjemné dárky zdarma

Komerční sdělení: Dnešním dnem odstartovaly prodeje dlouho očekávané druhé generace iPhonu SE. Pokud telefon, který byl světu představen teprve minulý týden, zaujal i vás, konečně si jej tedy můžete koupit a vyzkoušet. A že je o co stát.

Přestože se novinka tváří jen jako iPhone 8 v novém kabátku, pravda je taková, že toho oproti němu nabízí mnohem víc. Největší změny se udály v jeho útrobách, ve kterých nyní naleznete mimořádně výkonný čipset A13 Bionic používaný například i v loňských iPhonech 11 a 11 Pro. Tomu zdatně sekundují 3 GB RAM paměti, díky kterým nemá telefon sebemenší problém s udržením vícera aplikací běžících na pozadí. Velkého upgradu se dočkal i fotoaparát, který nabízí kromě parádních vlastností i podporu portrétního režimu. Pokud tedy rádi fotografujete osoby, fotoaparát iPhonu SE 2. generace si určitě zamilujete.

Nový iPhone SE je k dispozici celkem ve třech barevných variantách – konkrétně bílé, černé a červené v edici (PRODUCT)RED. Co se týče úložných variant, vybírat můžete ze 64GB, 128GB a 256GB, přičemž za nejnižší zaplatíte 12 990 korun, za střední 14 490 korun a za nejvyšší 17 590 korun. Jedná se tedy bezesporu o telefony se skvělým poměrem cena – výkon. Pokud se pro jejich nákup rozhodnete využít iWant, můžete se kromě standardních bonusů rozdávaných Applem ve formě ročního bezplatného předplatného Apple TV+ a měsíčního bezplatného předplatného Apple Arcade těšit i na konzultaci a první spuštění iOS s prodejcem, přenos dat ze starého iPhonu do nového a popřípadě diagnostiku a nacenění vašeho starého jablíčka zcela zdarma. Jedná se tedy o opravdu lákavé bonusy, které stojí za to využít.