Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC a Mac skvělé tahové RPG For the King

Další den, další hra zda zdarma od gigantické herní společnosti Epic Games. Vývojáři na hráčích evidentně vážně nešetří a naopak se snaží přicházet s novými tituly čím dál častěji, aby fanoušky udrželi přikované k obrazovkám. Výjimkou v tomto ohledu není ani For the King, zajímavé tahové RPG, které zaujme nejen svou pozoruhodnou grafikou, ale i procedurálně generovanými mapami a celou plejádou nebezpečných úkolů, na které se budete muset chtě nechtě vypravit.

Pokud se momentálně poohlížíte po nějakém tom dlouhodobém RPG, které však obsahuje i nějaké ty prvky strategie a vydrží vám desítky hodin, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Epic Games totiž přispěchali s dalším přírůstkem do sbírky her zdarma v podobě For the King, které kombinuje snad všechny myslitelné žánry. Nechybí totiž RPG systém, strategický tahový souboj ani adventurní průzkum. To vše je doplněno ještě řadou unikátních úkolů, možností vydávat se na výpravy za lepším vybavením nebo se plně ponořit do příběhové kampaně či online kooperace. Všechny mapy a světy jsou navíc procedurálně generované, což v praxi znamená, že každý herní zážitek bude naprosto jedinečný.

Ač by tedy For the King mohlo na první pohled vypadat jako obyčejná tahová strategie, zdání klame. Pod povrchem dřímá neuvěřitelné množství možností jak se zabavit a především pekelně zábavná hratelnost, která je doprovázena vynikající grafickou stránkou a epickým hudebním doprovodem, jenž vás jen tak nenechá hru odložit. Po dlouhé době tu tak máme adepta na další povedený titul a pokud se chcete v karanténě na pár desítek hodin zabavit, aniž byste museli vytahovat peněženku, doporučujeme dát For the King šanci. Není tedy nic jednoduššího a zamířit na Epic Store, kde si hru můžete bezplatně stáhnout. Postačí vám k tomu Windows 10, Intel Core2 Duo E4300, 4GB RAM a GeForce 8800 GTX o kapacitě 768MB. V případě Macu si vystačíte s macOS X 10.10.5, Intel Core i5-2520M, 4GB RAM a grafikou GeForce GT 750M.