Nudíte se? Zahrajte si na Macu zábavou hru Wheels of Aurelia, která je nyní ke stažení zdarma

Herní společnost Epic Games se v minulých týdnech vytáhla s celou řadou povedených titulů a výjimkou není ani ten dnešní. Ač by se totiž mohlo zdát, že vývojáři mírně poleví a dají si na nějakou dobu pohov, udělali přesný opak a servírují hráčům jeden zajímavý počin za druhým. Tentokrát jsme se po akčním a frenetickém Just Cause 4 dočkali mírného odlehčení v podobě příjemné odpočinkové adventury Wheels of Aurelia, která vypráví příběh plný zvratů a podivných událostí.

Pokud vás již omrzela takřka nekonečná frenetická akce a rádi byste se ponořili do něčeho odpočinkovějšího, máme pro vás dobrou zprávu. Herní studio Epic Games totiž přispěchalo s příjemnou novinkou zdarma v podobě Wheels of Aurelia, meditativní adventury, kde si užijeme dlouhého výletu do 70. let a vžijeme se do role dívky Lelly. Vše se bude točit okolo road tripu, během něhož se podíváme do mnoha zákoutí Itálie a zažijeme si na vlastní kůži atmosféru tehdejší doby. Samozřejmě nechybí ani vynikající audiovizuální stránka a unikátní hudební doprovod, který vše dokonale podtrhuje a zajišťuje neuvěřitelný zážitek. Není divu, že si hra odnesla z festivalů rovnou několik ocenění a stala se jedním z nejlepších nezávislých počinů.

Na samotnou hratelnost příliš nespoléhejte, hra bude mít tendenci většinu věcí ovládat za vás, abyste se plně mohli věnovat rozhovorům a kochání se okolím. Na druhou stranu se ale jedná o příjemnou kratochvíli, jelikož je okolí ručně malované a nabízí nejen nádhernou přehlídku krajiny, ale i siluet nočního města a chladného pobřeží. Pokud tedy nedáte dopustit na příběhové adventury a pokukujete po nějaké originální nezávislé hře, doporučujeme zamířit na Epic Store a Wheels of Aurelia si bezplatně stáhnout. Postačí vám k tomu Windows XP, procesor o taktu 2GHz, 2GB RAM a základní grafická karta. V případě Macu si vystačíte s macOS X 10.6.8 a stejnými specifikacemi.