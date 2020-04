Potvrzeno: Smart Battery Case pro iPhone 7 je plně kompatibilní s iPhonem SE 2

Pokud jste vlastníky Smart Battery Case pro iPhone 7 a chystáte se koupit iPhone SE 2. generace, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Přestože Apple zatím kompatibilitu pouzdra na svém webu nezměnil a ten tak stále hlásí jen podporu iPhonu 7 a 8 (v době psaní tohoto článku), plně funkční je i s novým iPhonem SE 2. generace. Díky tomu si tak užijete spousty hodiny výdrže navíc.

Fotogalerie apple-smart-battery-case Apple smart battery Case Apple smart battery Case Apple smart battery Case +2 Fotek Apple smart battery Case Vstoupit do galerie

iPhone SE 2. generace z iPhonu 7 a 8 designově velmi výrazně vychází a tudíž se jeho podpora u Smart Battery Case očekávala. Nicméně vzhledem k peripetiím, které si užili majitelé iPhonů X po vydání Smart Battery Case pro XS, kdy pouzdro u modelů X plně fungovalo až po updatu softwaru, se však obavy z neúplné funkčnosti přeci jen objevovaly. Ty však nyní zařízl Nick Guy z portálu Wirecutter, který dostal od Applu telefon na recenzi a díky tomu jej mohl se Smart Battery Case otestovat a následně potvrdit, že funguje.

Bez kompromisů to nepůjde

Majitelé iPhonů SE 2. generace se nicméně budou muset při používání Smart Battery Case smířit stejně jako majitelé iPhonů 8 s jedním jeho neduhem – konkrétně nepodporou bezdrátového nabíjení. To jinými slovy znamená, že svůj telefon budou muset i přesto, že podporuje bezdrátové nabíjení, dobíjet klasicky kabelem, což není ani zdaleka tak pohodlné. Na druhou stranu, nelze vyloučit ani to, že v následujících měsících uvolní Apple upgradované Smart Battery Case pro iPhony SE 2, které stejně jako kryty pro iPhony 11 a 11 Pro naučí bezdrátovému nabíjení. Zda se k podobnému kroku odhodlá nicméně ukáže až čas.

Pokud by vás pak zajímalo, o kolik hodin prodlouží Smart Battery Case výdrž telefonu, v případě nepřetržitého hovorů je to o 26 hodin, v případě nepřetržitého využívání mobilních dat je to 22 hodin a při jiných činnostech je tak pak dle slov Applu ještě mnohem více. Kryt tedy udělá z telefonu, který by se standardně dobíjel každý den, model s nutností dobíjení zhruba jednou za dva až tři dny (podle využití).