Komerční sdělení: 8 tipů, jak výrazně zlepšit svou finanční situaci

Komerční sdělení: Nedostatek peněz občas pocítí skoro každý. Horší je, když se situace nelepší. Pracujete na plný úvazek a přesto žijete od výplaty k výplatě. Na konci každého měsíce se třesete, aby se nestala mimořádná událost. Nemáte z čeho tvořit rezervy, už vás nenapadá, kde ušetřit.

Pokud popisovanou situaci důvěrně znáte, nezoufejte. Dá se to změnit. Přinášíme vám návod, jak si přivydělat a zlepšit svou finanční situaci, i když jste velmi časově vytíženi.

1) Přestaňte se litovat

Nedostatek peněz člověku na náladě nepřidá. Ale věčným naříkáním a stěžováním si nic nezměníte. Když už máte potřebu se ze své situace vypovídat, projevte aktivitu. Zjistěte u svých spřízněných duší, zda někdo z nich nebyl v podobné situaci a jak to vyřešil.

Možná budete překvapeni, jaká možnosti řešení se před vámi otevírají. Místo planého stěžování se zkuste ve svém okolí inspirovat.

2) Přehodnoťte svůj time-management

Zkuste si během jednoho týdne pečlivě zapisovat, co během dne děláte a jak dlouho vám každá činnost trvá. Je dost možné, že zjistíte, kolik hodit denně bezcílně probloumáte po bytě, proklábosíte na sociálních sítích nebo věnujete rozjímání o vaší neutěšitelné a z vašeho pohledu neřešitelné finanční situaci.

Tyto myšlenky navíc nespějí k řešení, jen prohlubují váš splín. Pečlivým zapisováním a následným vyhodnocením získáte velmi reálný odhad, kolik času byste vyšetřili na další pracovní činnost.

3) Ujasněte si, co můžete nabídnout

Sestavte si konkrétní plán. Kolik hodin týdně navíc zvládnete pracovat, jak tyto hodiny budou v týdnu rozloženy a jakou činnost byste chtěli vykonávat. Buďte reální, ale berte ohledy i na svá přání a záliby.

Pokud natrefíte na činnost, která vás bude bavit, tím více času budete ochotni druhé práci věnovat. Při plánování však dbejte na dostatečný prostor pro odpočinek a osobní život. Jestli po jednom hektickém měsíci skončíte vyčerpáni na neschopence, finanční situaci příliš nezlepšíte.

4) Zadejte konkrétní poptávku

Nebojte se, že o vás nebude zájem. Každý má co nabídnout a nemusíte být zrovna ničím výjimečný. Jste zručný kutil? Ovládáte cizí jazyky? Učíte hudbu? Máte výhodu, o vaše služby bude zájem. Ale i člověk se zcela průměrnými schopnostmi může být na trhu práce velmi žádaný. Choďte včas? Jste slušný, spolehlivý, poctivý a pečlivý? Dodržujete domluvené pracovní termíny?

Máte vyhráno. Takových brigádníků je jako šafránu. Vaše dobrá pověst se rozšíří a o nabídky nebudete mít nouzi.

5) Vydělejte více peněz s těmito tipy

Existují různé způsoby, jak vydělat peníze. Zde najdete téměř 100 fungujících způsobů, jak na to.

6) Peníze navíc si ukládejte stranou

Pokud se vám povede najít pravidelný zdroj příjmu navíc, první výplata přímo svádí k malé oslavě. Dopřejte si ji. Pozitivní naladění je hrozně důležité. Malým rituálem potvrďte svůj start za životem bez finančních starostí. Pak už ale konec utrácení.

Peníze získané navíc nezačleňujte do běžného rozpočtu. Ukládejte jich co nejvíce stranou a tvořte rezervu. Pocit, že máte v případě nouze kam sáhnout, vám vnese do života klid a chuť do dalších plánů.

7) Uvažujete nad půjčkou? Pak raději tu bez úroků a poplatků

Když není zbytí a musíte si půjčit, zkuste nejdříve rodinu či známé. Pokud neuspějete, můžete využít nabídky těchto prověřených poskytovatelů nabízejících 1. půjčku zdarma až do 20000 Kč.

8) Ušetřete tisíce a mějte se lépe

Ušetřit tisíce korun lze překvapivě téměř všude. Zde je několik praktických způsobů, se kterými vám zbyde výrazně více peněz.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.