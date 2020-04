Apple prozradil, kdy vydá první softwarové nástroje pro boj s koronavirem

Před pár týdny oznámil Apple skrze tiskovou zprávu přípravu nových softwarových nástrojů a později i nového prvku do svého operačního systému iOS, kterým hodlá pomoci v boji proti koronaviru. Na tvorbě těchto novinek se spojil s Googlem, který tytéž věci vnukne operačnímu systému Android a aplikacím v něm. První plody společné práce měly být sice k dispozici až v květnu, nicméně dnes šéf Applu jednomu z předních představitelů Evropské unie řekl, že první API budou k dispozici již 28. dubna.

Softwarová řešení, která Apple a Google na konci dubna uvolní, umožní zjednodušeně řečeno telefonům zaznamenávat do “digitálního deníčku” veškerá připojení cizích zařízení k jejich Bluetoothu. Tyto záznamy pak budou moci být následně využity v případě, že bude daný jedinec nakažený koronavirem a bude chtít poskytnout co nejvíce informací o tom, s kým se setkal a kdo by tedy mohl být potenciálně taky nakažený. V současnosti není nicméně podobný záznam kvůli restrikcím v iOS možný a tudíž je potřeba zavést prvky, které vývojářům v tomto směru rozváží ruce. Nejvíce je v tomto směru slyšet v posledních dnech o Francii, která již Apple vyzvala k uvolnění některých prvků iOS. Omezení se nicméně dotýká i našich luhů a hájů, jelikož na tomto principu má fungovat i aplikace eRouška vydaná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Její absence v App Store je zatím všemi omlouvána dlouhým schvalovacím procesem, ale mnohem pravděpodobnější se nyní jeví právě “blokace” kvůli absenci podpory klíčové technologie.

V následujících měsících hodlá Apple “digitální deníček” implementovat i přímo do svého systému, díky čemuž by tak fungovalo veškeré zaznamenávání Bluetooth připojení bez nutnosti stažení další aplikace. Tím by se tak mohla využitelnost celé technologie ještě zvýšit. Záležet však především bude na tom, zda jí budou uživatelé věřit a využití Bluetooth jí povolí. Pokud tomu tak nebude, přijde vše vniveč.