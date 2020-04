7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (22. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže hledáte nějaký spolehlivý a kvalitní přehrávač multimédií, který by vám dokázal případně nahradit nativní řešení zvané QuickTime Player, pak byste se rozhodně měli podívat na sPlayer Pro. Tato aplikace si poradí s drtivou většinou nejpoužívanějších formátů, podporuje HDR, nabízí hardwarovou akceleraci a řadu dalších výhod.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-sPlayer Pro 1 Aplikace se slevou-sPlayer Pro 5 Aplikace se slevou-sPlayer Pro 4 Aplikace se slevou-sPlayer Pro 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-sPlayer Pro 2 Vstoupit do galerie

Stažením aplikace Photo Exporter získáte perfektní nástroj, který se vám náramně hodí v každé situaci. Tato aplikace totiž dokáže vyexportovat všechny vaše snímky z aplikace Fotky a umožní vám je uložit na libovolnou lokaci. Zde se navíc nemusíte vůbec omezovat a můžete vaše vyexportované fotografie uložit také například na externí nebo síťové úložiště.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Photo Exporter 1 Aplikace se slevou-Photo Exporter 5 Aplikace se slevou-Photo Exporter 4 Aplikace se slevou-Photo Exporter 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Photo Exporter 2 Vstoupit do galerie

Vykonáváte většinu vaší práce na Macu a rádi byste měli k dispozici nějaký nástroj, který by vám pomohl s koncentrací? V takovém případě byste rozhodně měli sáhnout po aplikaci Vicinity. Vicinity vám bude přehrávat různé zvuky a melodie, které vám pomohou se soustředěním a postarají se o vaší co možná největší produktivitu.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Určitě jste se již někdy setkali se situací, kdy se vám Mac uspal v momentě, kdy jste to zrovna nejméně potřebovali. Tento problém můžete vyřešit buďto změnou nastavení, nebo zakoupením aplikace Theine. Tato aplikace funguje doslova jako káva. Z horního menu baru si totiž jen vyberete, jak dlouho Mac nemá za žádnou cenu přejít do režimu spánku a máte hotovo, aniž byste museli pokaždé měnit vaše nastavení.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Theine 1 Aplikace se slevou-Theine 5 Aplikace se slevou-Theine 4 Aplikace se slevou-Theine 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Theine 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF to Pages Converter Expert slouží pro převádění vašich PDF dokumentů do formátu, se kterým pracuje textový procesor Apple Pages. Za zmínku rozhodně stojí rychlost, kterou PDF to Pages Converter Expert nabízí a možnost převodu PDF do obrázkových formátů.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PDF to Pages Converter Expert 1 Aplikace se slevou-PDF to Pages Converter Expert 2 Aplikace se slevou-PDF to Pages Converter Expert 3 Vstoupit do galerie

Ve hře Merchant of the Skies se stanete kapitánem létající lodi a vaším úkolem bude prodávat různé předměty. Abyste ale měli vůbec co prodávat, musíte tyto věci nejprve získat. Z tohoto důvodu budete muset prozkoumávat různé kouty světa, kde budete sbírat ty nejrůznější zdroje a postupně si vytvoříte své obchodní království rovnou v oblacích.

Původní cena: 14,99 € (9,89 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Merchant of the Skies 6 Aplikace se slevou-Merchant of the Skies 5 Aplikace se slevou-Merchant of the Skies 4 Aplikace se slevou-Merchant of the Skies 3 +3 Fotek Aplikace se slevou-Merchant of the Skies 2 Aplikace se slevou-Merchant of the Skies 1 Vstoupit do galerie

Co takhle si současné chvíle zpříjemnit nějakou hrou, ve které budete dbát na chod magické továrny? Přesně o tomto je strategická hra Little Big Workshop, ve které budete muset velice pečlivě promyslet každý váš krok. Jak hra vypadá a co vše nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 19,99 € (14,99 €)