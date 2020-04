Jak zachránit data z nefunkčního iPhonu

Komerční sdělení: V dnešní době je velice důležité si zálohovat naše osobní data. Nikdy si totiž nemůžete být zcela jistí, že o své zařízení například nepřijdete, nebo se nevyskytne nějaká závada. Tento problém se snaží řešit například iCloud či další alternativní cloudové služby, kde se vám řada souborů zálohuje sama a můžete k nim přistupovat téměř odkudkoliv. Problémem ale je, že spousta lidí například iCloud nevyužívá, nebo není ochotna zaplatit za vetší úložiště. Co když ale nemáte zálohovaná data a třeba z důvodu pádu nebo utopení vám přestane fungovat iPhone?

Ve vašich datech se mohou nacházet různé důležité informace, kontakty a především vzpomínky. Jedná se tak o něco, co má podstatně vysokou hodnotu a vy byste to rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Z tohoto důvodu je vždy lepší, když své zařízení co nejrychleji předáte odborníkům, kteří mají se záchranou dat bohaté zkušenosti a dokáží vaše data bez problému obnovit. Na záchranu dat u nás se specializuje servis Prime Servis. Tato společnost se pyšní sedmiletou historií a bohatými zkušenostmi, díky čemuž je schopna zachránit data u osmi z deseti poškozených zařízení. Prime Servis dokonce provádí záchranu dat pro servisy a firmy, které se záchranou dat přímo živí.

Například takový iPhone se pyšní šifrovaným paměťovým čipem, a proto je potřeba uvést základní desku do stavu, kdy je možné zálohovat. Společnost Prime Servis je naprostou jedničkou v opravě těchto komponent, díky čemuž vám dokáže vaše data případně zachránit. Za zmínku také určitě stojí, že Prime Servis nabízí diagnostiku a profesionální dezinfekci vašeho zařízení zcela zdarma.